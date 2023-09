María José Catalá cumple 100 días como alcaldesa de València. Lejos quedan ya aquellos días en los que, al llegar de nuevas al Ayuntamiento de València, las primeras medidas que tomaban nuestros nuevos gobernantes tenían que ver con abrir puertas y ventanas, balcones y cajones. Lejos quedan ya aquellas medidas de recuperar las plazas y las calles para todos y todas, tanto para los que procesionan detrás de un anda como para los que reivindican los valores republicanos. Lejos queda el tiempo de la transparencia en la gestión y la participación en las políticas.

Desde la llegada de la señora María José Catalá a la alcaldía, València vuelve a caminar en sentido contrario, a andar lo desandado. La señora Catalá recupera festejos donde se torturan animales y se pone en riesgo la vida de la ciudadanía. Introduce a la Iglesia dentro de la política: colocando la imagen de la Virgen de los Desamparados en el Ayuntamiento. Y a los políticos dentro de la Iglesia: mezclando la procesión cívica del 9 d’Octubre con el Te Deum en la Catedral y pretendiendo obligar a los concejales a asistir a la misa sí o sí, vulnerando su libertad religiosa. La señora Catalá anuncia que va a quitar carriles bici, que va a quitar monolitos conmemorativos de la lucha vecinal, que va a quitar las zonas de huerta de Benimaclet para construir torres de hormigón. Intentó quitar también los mercados agrícolas de kilómetro cero en los barrios, pero los vecinos se le rebelaron. Por quitar, quiere quitarle incluso el acento al nombre de la ciudad, aunque ello vaya contra la legalidad.

Lo que no quiere quitar María José Catalá es el túnel de Pérez Galdós, reivindicación histórica de los vecinos que por fin cuenta con financiación europea y proyecto en trámite, pero Catalá prefiere dejar perder los 20 millones de Europa antes que ejecutar un proyecto de Compromís bueno para la ciudad.

Lejos quedaron los días en los que los medios de comunicación locales hablaban del problema de la vivienda, de los avances en la movilidad, del aumento de ayudas sociales, de nuevos jardines en los barrios, de cultura en las calles o de parques fotovoltaicos públicos. Lejos quedará dentro de poco esa admiración que València estaba causando a nivel internacional, “la mejor ciudad del mundo para vivir”. Ahora los medios hablan de bou embolat, de reuniones secretas a puerta cerrada con Meriton, de vírgenes y misas, de acentos, de Rita Barberá, de buses escolares que no llegan, de caspa e intransigencia.

María José Catalá cumple 100 días como alcaldesa de València. Y ya se nota. El rumbo que desde Compromís y con la ayuda de todos los valencianos y valencianas le dimos a nuestra ciudad: una ciudad más verde, más moderna, más abierta, más europea, más cultural… poco a poco se va desvaneciendo y el aire se impregna de un olor a polvo herrumbroso de sacristía, se va notando esa sensación inquietante de que aquí no se gobierna igual para todos sino que se gobierna en beneficio de unos y contra otros.

En definitiva, ya se va notando que València tiene una alcaldesa sectaria, carca y provinciana. Más preocupada de contentar a su parroquia que de trabajar por una ciudad que no conoce, que no quiere, que no le duele. Una alcaldesa que la empequeñece. Una alcaldesa que gobierna la mejor ciudad del mundo para vivir pero que no vive en ella. Una alcaldesa a la València le queda muy, muy grande.