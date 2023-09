Las lenguas y sus tildes vuelven alcampo de batalla

Era de esperar. La aceleración cultural en favor de la lengua valenciana vivida durante los últimos años ha traído como corolario una reacción contraria a la misma. El país geográfico de los valencianos que antaño fueron un reino confederado y, a día de hoy, como fruto pactado de la Transición, se constituye como Comunidad autónoma, es un territorio ambiguo, posiblemente el más complejo y trufado de cuantos reconocemos en la Península Ibérica. Terreno abonado para la desunión.

Como señala Eduard Mira, sociólogo y homenot de vocación, no es que seamos una «nación impura», es que nos dan forma todas las mixturas y mezcolanzas posibles que complican la identidad. Somos poco homogéneos. La miscelánea valenciana comienza como la de los flamencos de la Bélgica católica, con una lengua vernácula que pudo ser una, con la de los holandeses, pero que se desgaja, aunque no del todo; vecina e hibridada además por otra más poderosa como es el castellano. Y que prosigue con una historia medieval floreciente y propia, como alguna de las repúblicas mediterráneas o estados itálicos cuyo ocaso se produce cuando las naciones modernas se consolidan.

Los grandes avances historiográficos de los últimos lustros, en especial entre una brillante escuela de medievalistas valencianos, han verificado para clarificar muchos de los acalorados debates que en torno a la identidad y la lengua se han venido produciendo prácticamente desde la Renaixença a mediados del siglo XIX hasta el relativo apaciguamiento de finales del XX.

Investigadores como Enric Guinot, Pau Viciano o Ferran García-Oliver estudian con rigor, por ejemplo, los orígenes de la repoblación valenciana. Los resultados no pueden ser definitivos ni alimentar conclusiones taxativas con las que agitar políticas actuales. El Reino de Valencia en mayor medida fue ocupado casi a la par por aragoneses y catalanes, como la abundancia de apellidos vinculados a topónimos de esos territorios muestran, de los Borja a los Martorell, pero también llegaron repobladores cuyos apellidos delatan otras procedencias: Francés, Alemany, Navarro, Roselló… Y eso si nos atenemos a los documentos más o menos oficiales y a testimonios de unas determinadas oleadas de emigración, porque hubo bastantes, más tardías, también de castellanos, todos en busca de la fortuna que podía deparar un espacio de frontera como era el Reino de Valencia, el farwest del suroeste de Europa durante la Baja Edad Media.

Respecto de la lengua, también llevamos décadas de discusiones bizantinas. Lo que señalan los más conspicuos estudiosos de la lingüística histórica (la que se conoce como diacrónica), es que existió un continuo idiomático occitano-catalán que se diferenció de otros evolucionados del latín, del francés septentrional y del castellano específicamente. Aquel espacio continuo colapsó cultural y políticamente con la derrota de las armas aragonesas y tolosanas en Muret, 1213. Los catalanes tardaron en llamarse como tales. No lo hicieron hasta el siglo XII, y no de manera generalizada, aunque una centuria más tarde el catalán, sin esa denominación concreta, será la lengua común (vulgar se la llama) que se empleará en la Cancillería Real, algo así como la administración y archivo oficial de la Corona o Casal de Aragón. Resulta obvio que la cuestión gentilicia importaba una higa en aquellos tiempos. Las preocupaciones eran gremiales y festivo-religiosas, como explica el profesor Rafael Narbona.

Del mismo modo, el apogeo del Reino de Valencia a partir del siglo XV y su gran expansión vivida con Alfonso V el Magnánimo, propiciará que la lengua vulgar empiece a llamarse valenciano. Para entonces, Cataluña ha entrado en crisis, padece una guerra civil de carácter social, de sus segadors y menestrals contra la Generalitat que ampara a la nobleza. Al respecto, resultará muy significativo que el representante de los comerciantes barceloneses, Bernat de Gualbes, votara a favor del candidato castellano (que abría mercados) y no del aristócrata catalán, decantando en 1412 el Compromiso de Caspe que elegía al futuro monarca de la Corona de Aragón.

No será hasta mucho más tarde, hasta el romanticismo decimonónico, que las relecturas históricas sesgadas y unívocas crearán el caldo de cultivo para la confusión contemporánea. Es a partir de esos momentos que se extiende la denominación de catalán, pero en paralelo a un renacimiento occitano, como lo refleja el que los filólogos de aquellos años emplearan ambos términos para referirse a la lengua, o el equivalente lemosín, de manera casi indistinta. Aquellos primeros lingüistas más científicos veían nexos profundamente comunes entre los diversos idiomas que se hablaban al norte y sur de los Pirineos.

Hasta Carles Aribau, en su Oda a la patria (de 1833), escribe: «En llemosí sonà lo meu primer vagit...». Poco antes, en 1830, el médico y lingüista setabense Manuel J. Sanelo Lagardera había publicado el primer Diccionari valencià-castellà que se conoce, por más que su existencia se difundiría solo tras su reedición en 1964 gracias a un filólogo canadiense. Ni siquiera Manuel Sanchis Guarner se atreve a llamarla catalán sin más cuando ve la luz inicialmente La llengua dels valencians en 1933, apenas un año después de firmarse las reunificadoras Normas de Castellón. Los particularismos se iban y volvían.

En realidad, la confluencia idiomática fue un encargo del Institut d’Estudis Catalans a Pompeu Fabra, quien se demoraría cerca de tres décadas para compendiar una normalización definitiva, no exenta de disputas en la propia Cataluña, como la protagonizada por Ángel Guimerá en 1915, impulsor de la secesionista Acadèmia de la Llengua Catalana. Como significativo será también que el Gobierno de Primo de Rivera apruebe en 1926 la ampliación de la RAE, sí, la española, en ocho sillones dedicados a especialistas en las otras lenguas: 2 para el catalán, 2 para el gallego, 2 para el vasco, 1 para el mallorquín y 1 para el valenciano. Iban surtidos de líos, como el que obligaría al citado Pompeu Fabra a impulsar un Manifiesto Anti-occitanista (en 1936), al objeto de dejar clara la independencia definitiva del catalán respecto de su vecino transpirenaico.

De aquellos polvos los lodos de la «batalla de Valencia» que se desató en la Transición, a la cual parece que volvamos, tirándose los acentos a la cabeza y las lenguas reprochándolas a la cara. Todo por no comprender que la historia no está para legitimar a las ideologías políticas sino, más bien, para relativizarlas. Por no saber que la toponimia que se declara oficial es una entelequia también política, como lo es utilizar la lengua como un hecho simbólico, aunque puede que necesario para que toda la nación sepa que existen otros (españoles) que hablan distintos idiomas maternos, en cuyo caso, el Parlamento pierde parte de su funcionalidad legislativa y gana sustancia como emblema representativo. La consecuencia: no está mal que se hablen todas las lenguas, pero sobran, al menos, la mitad de los diputados y puede que la práctica totalidad de los senadores.