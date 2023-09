L'any 1764, Carles Ros, notari de València i «apassionat» -com haurien dit els homes del XVIII- per la seua llengua, va publicar el seu Diccionario Valenciano-Castellano, a València. El projecte, tot i que reduït, era hereu d'uns altres anteriors seus, on pretenia ser d'utilitat pràctica, especialment als notaris, que es trobaven amb la dificultat dels arcaismes presents en la documentació que usaven, i que podia remuntar-se a segles anteriors. De Carles Ros, un home llest i que es divertia amb la literatura de tipus popularista i escrivia col·loquis i peces semblants, sabem -perquè ens ho conta ell-, que també havia llegit els clàssics valencians medievals, començant per Jaume I i el seu Llibre dels feits.

La lectura dels clàssics d'una llengua sempre es troba en els fonaments de la recuperació cultural -que comença sent literària- i qualsevol país es vanta de tenir en la seua història editor si editorials que s'hi dediquen: són monuments de la llengua i de la cultura pròpies i, per tant, són dignes d'estima. Carles Ros, en aquell diccionari va pubicar, també, una carta del pare dominic Lluís Galiana, el qual demanava que es publicassen una sèrie de clàssics -començant per Jaume I, perquè «con una colección que se hiziesse de estas obras, se remediaría mucho el defecto de la lengua valenciana, porque en ella aprenderíamos toda la pureza i elegancia que contiene este idioma». La visió del frare d'Ontinyent s'avançava en un segle al que després iniciaria la Renaixença. Però també coneixia el problema: «Io ia sé que este proiecto no puede egecutarloo unn hombre que tenga pocas rentas, porque es negocio de gastar mucho dinero. A quien tocaba esto era a essa noble i leal ciudad que tanto se precia de mostrarse apassionada por las letras, siendo cierto que todo cedería en honor i utilidad della i del Reino». I afegia: «Si bien soi de sentir que qualquiera que imprimiesse esta grande obra, nada havía de perder, porque todos los que fuessen de buen gusto en este Reino la querrían, i en Mallorca i Cataluña se despacharían también muchos egemplares, por ser la lengua de todos estos Reinos una misma en la substancia, i aun casi en el modo, si hablamos de tiempo más antiguo.» Una visió avançada en el temps, culta, moderna i ben estimable, que pretenia difondre els clàssics, des de València, amb la intenció de crear models idonis per a la llengua. Galiana, però, va morir massa jove, i no va poder portar avant el seu projecte.