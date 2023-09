La Formació de Persones Adultes (FPA) als centres i escoles d’adults ha propiciat la trobada, el diàleg i la participació de les persones i dels equips docents d’estos centres públics; actuar com guia, cohesionar de forma contextualitzada i territorialitzada l’acció socioeducativa que es presta a les persones joves i adultes participants de la formació; i, finalment, recollir i canalitzar les seues inquietuds, propostes i reivindicacions.

A les acaballes de la dictadura, mestres voluntaris feien classe per a què la gent poguera aprendre a llegir i escriure, tant en valencià com en castellà. Ja en la democràcia, homes i moltes dones, demanaven una formació i mestres voluntaris impartien classe i els grups anaven fent-se grans i més grans. Xiquetes que s’havien posat en amo i no anaren a l’escola. Altres que cediren l’escola als seus germans per tenir que ocupar-se de la casa, xics que només sabien signar i de comptes, altres que volien aprendre la llengua heretada dels seus pares i mares...

Els primers ajuntaments democràtics, sensibles al que demanava la ciutadania, obriren partides pressupostàries; demanaren a la Diputació ajuda. La Generalitat estava donant les primeres passes i no s’ocupava de l’ensenyament de les persones adultes en aquell moment. Tot ha evolucionat i hem anat adaptant-se als nous temps. Els centres innovadors, creatius, responsables, que escolten al seu veïnat, estem fent propostes a cada poble, per un envelliment actiu, per als qui són analfabets digitals, per proposar activitats físiques i mentals, per oferir aprenentatge d’idiomes, per fer bancs del temps; creant espais de retrobament i cultura.

Totes les institucions implicades, ajuntaments, diputacions, Generalitat, universitats, instituts tecnològics i científics; han d’assolir la responsabilitat que cada vegada som més majors, tenim altres necessitats, volem aprendre i ser persones actives. Avui en dia les coses han canviat. Experiències, programacions, inquietuds; així com els congressos estatals d’EPA celebrats a Galícia l’any 2022 i en la Comunitat Valenciana este 2023, comencen a resultar-nos eines imprescindibles perquè l’aprenentatge al llarg de la vida compte amb instruments adients que continguen unes mínimes garanties d’èxit.

Establir connexions sòlides i crear equips compromesos amb els processos d’aprenentatge permanent. Això és part del treball que realitzen, de manera personal i col·lectiva, les persones joves i adultes que participen de la formació als centres públics i que haurien de ser l’eix sobre el qual haurien de pivotar no sols centres i equips docents, sinó sobretot les diferents administracions educatives. Sobre elles recau la responsabilitat última de garantir que la ciutadania adulta tinga al seu abast un sistema públic, gratuït, inclusiu, democràtic i de qualitat, que li permeta ser, créixer, dialogar i conviure en les societats complexes i canviants del segle XXI.

FPA al País Valencià compta amb 216 centres públics valencians, integrats tots ells en la xarxa pública tant de la Generalitat com de les corporacions locals i la Diputació: 65 a les comarques d’Alacant, 27 en les de Castelló i els 124 restants a València. Els centres de FPA tenen com a finalitat la dinamització i l’acompanyament en aspectes fonamentals com, per exemple, la formació personalitzada, l’atenció a la diversitat i a l’educació plurilingüe i multicultural; el desenvolupament de capacitats, hàbits i metodologies; l’educació en valors democràtics; l’acompanyament tutorial i l’orientació educativa; l’avaluació dels processos d’ensenyament i aprenentatge; i l’acció investigadora o la relació amb l’entorn.

Es tracta també de possibilitar accions formatives d’acord amb els seus diferents àmbits d’actuació, com ara l’artístic-expressiu; el científic, tecnològic i matemàtic; la competència digital: amb el repte de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i la comunicació audiovisual en els processos d’ensenyament i aprenentatge. Sense oblidar-nos del desenvolupament d’una escola inclusiva, coeducativa i igualitària, amb una visió humanística i social així com plurilingüe i intercultural. Les estratègies educatives en la formació professional, els ensenyaments de règim especial, les escoles oficials d’idiomes i la formació de persones adultes, aquesta última centrada en el disseny d’estratègies i metodologies que estimulen l’aprenentatge al llarg de la vida i en el disseny d’itineraris de formació personalitzats, dirigits especialment als sectors de la població en risc d’exclusió social, amb la finalitat d’afavorir la seua ocupabilitat, integració social i desenvolupament personal.

L’alfabetització de les persones joves i adultes al llarg de la vida, la inclusió social i professional de la ciutadania adulta, i el foment del pensament crític i democràtic i l’exercici de la ciutadania activa, són línies en les quals s’emmarca el conjunt d’accions formatives específiques de la FPA. On també han d’entrar el desenvolupament de competències professionals per a funcions específiques, el compromís cívic i la participació ciutadana; i també un aprenentatge al llarg de la vida per a les persones privades de llibertat.

Per totes estes raons, pensem que paga la pena seguir somiant en un futur millor que ja està fent-se.