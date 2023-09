El terco deseo de censurar al diferente es tan antiguo como la memoria de la humanidad. El faro de los tiempos alumbra a Ptolomeo construyendo la gran biblioteca de Alejandría con los mejores científicos y escritores del siglo III a.C., pero casi al mismo tiempo, también alcanza al emperador chino Shi Huangdi ordenando quemar todos los libros de su reino con el único fin de que la historia comenzara con él, hacia el 213 a.C. Dos pequeños destellos en un mar de necedad y de vida, el eterno péndulo del bien y del mal balanceándose de un lado a otro.

La reprobación del diferente es aquella tentación que, en muchos casos, sabe vestirse con legitimidad. En La República, Platón vetó de su estado perfecto a los dramaturgos por no ser capaces de enseñar los valores necesarios para una sociedad mejor, del mismo modo que, como tantas otras veces, con el bien ensartado entre el ego y el miedo, Galileo Galilei fue censurado por sostener la teoría copernicana de que la Tierra giraba alrededor del sol. Es el sino de la condición humana. Se trata de esa necedad aliada con el poder, de esa violencia que promovió vetos en la cultura y en la sociedad, incluso muchísimo antes de que el dictador Franco echara mano de ellos, por supuesto.

La censura simplemente es una herramienta de dominación y, como antaño, se sigue ejerciendo donde el mundo no es libre, dígase China, Irán, Cuba o Rusia. Sin embargo, paradójicamente, en el Occidente de la civilización, después de siglos de experiencia y desarrollo, el viejo virus de acallar a quien discrepa de lo establecido ha sabido camuflarse de una forma nueva en el ecosistema del poder. El sometimiento ya no tiene forma de mazmorras, fusilamientos o castigos, sino el sutil cepo de los medios de comunicación que están al servicio del pensamiento único que los sustenta. ¿De qué forma si no podría tener sentido el revisionismo de los cuentos infantiles? ¿De qué forma podría ser asumible la reescritura de «negro» en las obras de Mark Twain o señalar a Platón, Descartes o Kant como autores racistas y colonialistas susceptibles de ser censurados? Ni siquiera el humor se salva del nuevo puritanismo ideológico e irracional, torpe y miope para comprender el presente y el pasado. Todo está sometido al tabú de una inmensa y poderosa minoría que nunca deja de controlar la literatura, el cine o el mismísimo sistema educativo. Hay temas que no se pueden tratar u opiniones que solo pueden ser pronunciadas bajo la amenaza del escarnio público, como si realmente existiera ese Ministerio de la Verdad que George Orwell imaginó en su obra 1984, un organismo omnisciente capaz de reescribir la literatura anterior.

¿Es lícito permitir que Jordi Évole presente un documental sobre el terrorista Josu Ternera en el Festival de cine de San Sebastián? ¿Acaso la posibilidad de entrevistar a delincuentes le convierte en uno de ellos? Evidentemente, no. Del mismo modo, el tolerar exposiciones dispares y antagónicas a nuestra forma de pensar, no solo es un ejercicio de pluralidad social, sino, al mismo tiempo, la constatación de que hemos evolucionado como sociedad, simplemente porque somos capaces de no censurar a quien maldice, ofende o enarbola ideas ajenas a las nuestras. Más bien, las combatimos con la sufrida y maltrecha libertad que tanto costó —y cuesta —a nuestro mundo. Como escribió Voltaire, «yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero lucharía para que usted pudiera decirlo».

Por eso, al mirar hacia atrás a través del faro del tiempo, siento que no todos nuestros jóvenes son conscientes del verdadero valor de una sociedad libre. El olvido en sí ya es una batalla perdida porque la prohibición y la censura están escritas en esa memoria universal que a veces desconocen. Es un monstruo que se esconde en el corazón del hombre y emerge cuando el pasado se olvida y ya no se recuerda que la amenaza de acallar al diferente la llevamos muy, pero que muy dentro. Aun sin saberlo.