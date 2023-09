Els episodis quotidians poden vindre sense que ningú els desitge. No obstant això, en una quantitat important de casos, passen intencionadament. Es preparen amb una raó determinada. La locució `’amb vista a’ s’encarrega d’introduir-nos la causalitat que envolta la realització d’una acció. Té diversos sinònims com ara ‘de cara a’, ‘pensant en’ o ‘amb la intenció de’.

Esta setmana hi ha motius per a estar tristos. La causa és la bel·ligerància amb la qual s’ha parlat del valencià. No és saludable ressuscitar fantasmes ni vore animetes que no beneficien la convivència pacífica. Em pregunte si es fa ‘amb vista’ a traure rendibilitat política. Sincerament, trobe que, més enllà de parlar dels presumptes enemics de la llengua, necessitem viure-la amb normalitat perquè la cooficialitat siga real. Solament hi ha una manera d’aconseguir-ho: la discriminació positiva de l’idioma. Eixa actitud l’ha de potenciar l’administració mitjançant accions efectives. Així, serem persones més lliures per a triar quan desitgem parlar les dos llengües que ens pertanyen.

Em pareixen bé totes les concentracions respectuoses perquè són senyals de salut democràtica. Però, mirant l’exitosa manifestació convocada pel partit de Núñez Feijóo, un no pot deixar de pensar que s’ha fet ‘amb vista a’ buscar suport per a la investidura fallida d’estos dies. Una altra volta els grans partits són capaços de patrocinar autobusos per a assegurar l’èxit de les manifestacions.

M’agrada pensar ‘amb vista a’ què realitze les meues accions diàries, encara que a voltes reaccione de forma espontània i sense un guió previ. D’eixa forma, pensant, actue amb les xiquetes i els xiquets de l’escola municipal matinera de la qual participe. Cada jornada, les escenes còmiques i la intensitat optimista fan que les meues companyes i jo ens transformem en personal revisor del tren. No ho fem solament amb el desig de divertir-los sinó ‘amb vista a’ comunicar-los valors i actituds que els ajuden a créixer saludablement com a persones. Després, acabem el nostre treball saludant els conductors i les conductores del metro per a desitjar-los bon dia. Els demanem que toquen el xiulet de la locomotora ‘amb vista a’ que demostren que són persones empàtiques. Un simple soroll, a vegades, alegra el dia.

En definitiva, no deixem de pensar en el propòsit pel qual s’actua d’una manera determinada. La locució ‘amb vista a’ ens ho introduirà. La causa és el cor de qualsevol acció.