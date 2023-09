Mentre escric aquestes línies s’està debatent al Congrés la moció d’investidura del candidat Feijoó i més enllà del resultat, el que és ben segur és que el nostre Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana ha preferit exercir d’home de partit i no del que significa ser el representant a la més alta institució valenciana com ho és ser president de la Generalitat i ha marxat a Madrid a acompanyar al seu líder en aquests moments. Entre partit i institució ha preferit al partit i, fins i tot, ha “aparcat” la reunió del Consell per a altre moment que li vinga bé. En fi...

Aquest cap de setmana passat vaig viatjar amb una parella de grans amics a Galícia, la terra de Feijoó, meravellosa, per cert, i resulta que en algun moment donat, ens van parlar en la seua llengua pròpia i, tret d’algunes expressions, els enteníem.

Una de les meues millors amigues és oriünda de Galdakao, a Bilbao i l’he anat a visitar en diferents moments i mai, insistisc, mai he tingut cap problema de comunicació perquè quan he fet notar que era valenciana, la gent d’allà molt amablement m’ha parlat en castellà per a fer-se entendre. De la mateixa manera que quan ella ha vingut ací i mentre parlàvem en la nostra preciosa llengua valenciana, i ella ha dit que no entenia alguna cosa, li ho hem fet entendre en castellà sense cap problema. O el mateix a Astúries amb el bable que, tot i ser a priori, minoritari, també es parla per molta gent.

O què dir del català? Que és la llengua germana com també el balear, o només els localismes poden diferenciar el que bàsicament és la mateixa llengua, malgrat el que alguna gent puga dir.

I precisament per això em pregunte per què volen obrir una guerra cultural amb el tema de les llengües quan la gent de a peu ens entenem perfectament?

Per què ens volen enfrontar a la mateixa gent valenciana amb unes normes que estan clares i reconegudes per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és la institució encarregada de redactar la normativa lingüística de l'idioma valencià? Sense perdre de vista que l'Acadèmia va ser fundada a l’any mil nou-cents noranta-huit per l’expresident Zaplana del PP, com molt bé sabem. Què dimonis li passa ara al PP si ja hi havia consens en aquest tema?

Doncs li passa que el partit ultradretà li marca l’agenda i vol enfrontaments per a aconseguir la mateixa uniformitat que el règim feixista, del qual són clars hereus, va imposar amb foc i sang. Així de clar. Perquè no han assolit l'etapa democràtica i necessiten abanderar el que per a elles i ells són velles glòries, quan en realitat per a la majoria de la gent va ser patiment i submissió.

Volen continuar patrimonialitzant la cultura, així en general, la que volen imposar oblidant que som un Estat plurinacional amb moltes llengües que ens enriqueixen com a societat i que aporten, a banda de riquesa lèxica, molta força i vida a la gent que, lliurement parla cadascuna o més d’una d’aquestes llengües, fins i tot dins del mateix territori. Per què ens volen imposar una guerra cultural que no és nostra, del poble?

Els seus interessos, no sempre confessables, no són els nostres. No fem nostra una guerra cultural que majoritàriament tenim superada parlant, creant i estimant la nostra llengua i la nostra cultura.

I si algú no ho té superat i, ni tan sols vol parlar el nostre preciós valencià, que s’ho faça mirar i que ens deixe a qui no tenim problemes culturals amb les diferents llengües.