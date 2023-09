Que Espanya travessa una greu decadència ètica i moral és més que evident. Però, com sempre hi ha qui troba la manera de negar l’evidència, insistisc en recordar-ho amb un exemple d’actualitat: la crida al transfuguisme sense rubor, a fi de generar una majoria fictícia que canvie la correlació de forces al Congrés i investisca Feijóo. Intentar burlar la representativitat que la ciutadania ha atorgat conculca les més elementals normes ètiques, obri la porta a nous finisterres de degradació i desacredita els afers públics generant allò que en ocasions anteriors he definit com un procés de «macdonalització de la política». Ociós recordar que els diputats representen Espanya, però no en són els amos. Espanya som jo, tu, ell, nosaltres, vosaltres, i també tot els altres. Un diputat no pot actuar com un futbolista que canvia d’equip per raons personals (generalment una millor paga). Si els diputats actuen com a futbolistes, quins referents tindrà la ciutadania a l’hora de decidir el seu vot?

La investidura de Feijóo, com la crònica d’una derrota anunciada, amaga un revers innoble: l’ombra del ‘tamayazo’ que ens mantindrà amb un ai al cor fins el xiulet final. Hipòtesi que ha posat a molts com Almodóvar: «a punt d’un atac de nervis», fent que les hores comencen a tindre més de seixanta minuts. I és que la traïció no és aliena al món de la política, que de Brutus n’està sembrat. Tot i això, sorprèn la gosadia de dirigents i tertulians incitant al transfuguisme. Sense escrúpols, sense decòrum personal, sense dilemes ètics. Se’m fan els ulls a ratlles quan veig la indiferència que susciten les invitacions reiterades a subvertir valors que tothom hauria de compartir i preservar. I això que només hem vist la punta de l’iceberg: les apel·lacions públiques a la traïció revestides d’eufemismes — «socialistas buenos», diuen— que s’assemblen als anuncis classificats amb eufemismes com «masajes terapéuticos» i altres del mateix tenor. I la decència? Bé, i vostè? Gràcies per preguntar.