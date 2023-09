Ningú de menys de 65 anys l’entendrà, em va dir. I vaig estar a punt de perdre’m l’última de Nani Moretti, però la temptació va poder més que la sentència d’un amic amb criteri, cinèfil també. No només per l’últim pla-seqüència a Via di S. Gregori, Il sol dell’avvenire és una pel·lícula entranyable, inclús pels universitaris actuals si tenen paciència, on el mèrit de l’àcrata Moretti és traure en processó la versió divertida del trotskisme en un país on governa la ultradreta. Se’n riu de l’esquerranisme, però al mateix temps despulla el globalisme de les plataformes digitals que estan condicionant el seté art, amb la brutal escena de la reunió amb els possibles inversors coreans [del sud] que li demanen canviar el final pensant en Netflix, que es veu en «cent noranta països», com remarquen. Una xifra que planeja com la metàfora inversa d’aquell cosmos que porta del local a l’universal.

La història de Giovanni (interpretat pel mateix Moretti), és la d’un reconegut cineasta italià que prepara el rodatge d’una nova pel·lícula. Però entre la seua crisi de parella, el fidel productor francés que ara està a punt de la definitiva fallida financera i, la incomunicació diària amb la seua filla adolescent, tot està en la seua contra per completar el procés creatiu, que encara que semble que és més productiu quan s’està al límit, el director de la ficció s’haurà de replantejar no només el film, també el seu particular món cap a un futur brillant. El PCI, Gramsci, Kieslowski, Scorsese, Fellini, Netflix, són referències que Moretti trau a passejar, amb dos moments musicals esplèndids: el primer al so de Sono sol parole, de Fabrizio Moro, i el segon, amb la icònica Voglio vederti danzare, de l’enyorat Franco Battiato. Com el futur només preocupa als majors, Moratti ha filmat una pel·lícula lluny de la manifesta folklorització, perquè per fer front als «cent noranta països» no cal traure tots els tòpics gastronòmics, naturals o sobrenaturals, és prou amb intel·ligència i sentit material de la història.