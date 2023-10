Diez años de exilio

La revista digital de música ‘Exile HS Magazine’ cumple 10 años y lo celebra con un fiestón el próximo domingo por la tarde en Loco Club. La celebración incluye cuatro conciertos con los que Juanjo Mestre y sus adláteres, unos tipos a los que da gusto leer, soplarán las velas. Durante esta década han mantenido fresco el espíritu que los empujó a empezar el proyecto cuando se encontraron en aquel festival de Frías: escribir de manera libre, íntegra, inteligente y desenfadada sobre la música que les apasiona.

Desde Bob Dylan o Neil Young hasta intérpretes ignotos para el común de los mortales, el Exile disecciona y analiza discos, actuaciones y otras propuestas de calidad indiscutible. Reciben más de 15.000 visitas al mes y es el medio de comunicación favorito de miles de melómanos de todo el mundo, algo nada desdeñable en el panorama actual. Aprovechando la ocasión pregunto a los grupos invitados por su relación con esta cabecera valenciana y con el resto de prensa musical.

Juan Pablo Mazzola, alias Baby Scream, agradece que la revista le haya publicado su disco ‘Castell de Pop’ y lo promocionen «de manera incansable y altruista». Además, recomienda el libro ‘Malditos Exiliados’, donde los componentes de la redacción recopilan artistas que merecieron mejor suerte. «Estamos hablando de personas apasionadas, que están dispuestas a levantar las banderas de un arte que se encuentra casi en extinción, el de la canción de rock and roll», destaca.

Para el cantautor bilbaíno Txema Mendizábal, aparecer en dicha guía ha supuesto «una inyección de moral gigante, porque es una de esas revistas que siempre ha estado pendiente de mi actividad, haciéndose eco de cada trabajo que he publicado». En su relación con la prensa musical ha habido ocasiones en las que se ha sentido «ignorado, frustrado e incomprendido por una insuficiente repercusión mediática de aquello en lo que he puesto mi alma, mi ilusión y mi dinero», aunque es de los que opinan que cuando una reseña no es halagadora, hay que ver el lado bueno. «Que hablen de uno para bien o para mal siempre es interesante», revela.

Carolina Otero, que al frente de los Someone Elses estará presentando uno de los discos del año, entiende que su música se hace en València desde los márgenes de lo alternativo y que no tiene salida en los suplementos culturales de medios generalistas porque, además, «existe periferia dentro de la periferia». Explica que «los medios autogestionados de carácter apasionado y amateur, sin un capital económico ni motivaciones ideológicas o corporaciones que los sustenten, son los que más apoyan y cuidan las propuestas musicales locales y minoritarias». Además, señala que, en la actualidad, el sector es más accesible y horizontal «porque con internet cualquiera puede llevar una revista, un podcast o una página».

En este sentido, Manolo Bertrán, líder de los experimentados Doctor Divago, es consciente de haber hecho «poca mella» a lo largo de su dilatada carrera porque han sido un grupo «que siempre ha ido por libre y que no ha contado con el favor de la industria, porque no trabajar con agencias de management o de contratación ha jugado en contra a la hora de salir en prensa, radios y televisiones». Sin embargo, siempre se sintió apoyado por «medios pequeños que, como nosotros, hacían la guerra por su cuenta», aunque por eso mismo fue «difícil tener un impacto significativo». En su opinión «ha faltado acción colectiva para exportar a nuestras mejores bandas». Pese a todo, «donde realmente saben de lo que hablan, y con los que más gusto da hablar, es la prensa especializada. Son los que más prestigian y los que se dirigen más directamente a tu público potencial». En este sentido, subraya que Mestre y los suyos «nos han dedicado siempre espacio en sus blogs, en sus libros, y sabemos que ha, contribuido a evangelizar a unos cuantos en la palabra del Doctor. Así que es un lujo que cuente con nosotros para la celebración del domingo». En este negocio nadie da más por menos, así que léanlos y no se pierdan los conciertos del domingo.