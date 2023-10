Las nuevas colas urbanas

He heredado una alergia maternal a la multitud. Aunque la excusa era un accidente pirotécnico con el denominador común de una carcasa en la plaza mayor de la mascletà allá por la mitad del siglo pasado que provocó heridos por la estampida, creo que la verdadera razón era la bula que paseaban los ‘rubiales’ de entonces con las señoritas en tranvías, procesiones y demás saraos de la época. Pese a la advertencia progenitora, mis primeras colas infantiles, quitando las filas marciales del cole, fueron en Mestalla. Tras un bautismo de campeonato, alguna procesión, una Missa d’Infants, varias en la plaza de toros, los primeros conciertos y manifestaciones. Fue en estas últimas donde se reveló en toda su extensión la patología congénita, y eso que a las pocas que me atreví éramos cuatro gatos. Desde entonces, solo mantengo controlada la de Mestalla, entro de los primeros y me voy de los últimos, aunque por prevención, supongo, estoy muy atento a las inesperadas prolongaciones ordenadas de humanos de la geografía urbana.

Martes al Lys.

Eran sobre las seis de la tarde del martes pasado, y nada más entrar al Passeig de Russafa desde la plaza del Ayuntamiento había una gran cola que desembocaba en las taquillas del multicine. En un rápido repaso mental no recordaba ninguna presentación glamourosa de película con actores conocidos, ni otro de los actos que acostumbran a hacerse en Lys. Tampoco era día de estreno esperado de ninguna superproducción. Además, desde que se puede comprar la entrada en la red o en las máquinas del vestíbulo, la mayoría ya no pasa por ventanilla. Según avanzaba y observé el personal, caí en ‘los martes cine a dos euros’, la medida que uno de los mágicos candidatos electoral se sacó de la chistera, y que pretende que los mayores de 65 años vuelvan a las salas porque es el grupo de edad que más está tardando en retomar el hábito previo a la pandemia de ir al cine. Ninguna señoría habló de eso en el Congreso la semana pasada, que igual que un servidor se lo había tomado como una promesa al viento. Pero a veces las lámparas de la moqueta no nos deja ver la luz de la realidad.

Viernes al Ruzafa Fashion.

Aunque técnicamente la calle Burriana no está en el barrio de Russafa, el viernes pasado, cerca de la una del mediodía y casi esquina con Ciscar, me topé con otra cola inesperada, esta vez de público más variopinto y ansioso. Quizás por eso había un vigilante que ordenaba el tráfico urbano en dos mitades, los que llevaban algo en el móvil pasaban primero, y el resto a esperar. Se trataba del ‘Munich Mercat’ (una conocida marca de zapatillas, no de cerveza, pese a coincidir con el Oktoberfest), que ofrecía importantes descuentos en el local de Ruzafa Fashion Week. Y enseguida recordé que lo había leído horas antes en la agenda de Urban, la revista de ocio que sale los viernes con este periódico, y me vine arriba por motivos profesionales muy confesables, como que ante las noticias falsas y el exceso de publicidad por las redes, todavía el papel dispone de la audiencia necesaria. Otra demostración en ambas mejillas para los supuestos profetas del instante.

Favores divinos.

Supongo que en la misma semana pasada se habrán producido más colapsos humanos, además de las habituales en las paradas de la EMT y metro, como en centros docentes, administraciones (ha vuelto la del padrón en el ayuntamiento), centros de salud y el sábado por la tarde para entrar en la Fonteta. La nueva geografía urbana asume las filas como propias, incluso la de los turistas por Ciutat Vella, las adapta al presente y elimina otras. Entre esas, la más entrañable era (ahora es, pero menos) la de todos los lunes en la calle Cavallers, en San Nicolás, donde la costumbre manda ir tres lunes seguidos a pedirle a San Judas Tadeo por las causas imposibles. Había tanta devoción que incluso por la tarde abría el antiguo Café Lisboa, pegado entonces a la iglesia, para que dar servicio humano a tanta petición divina. Allí vi a más de concejal.