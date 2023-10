Acusar de «perversa» l’Agenda 2030 sobre Desenvolupament Sostenible és cosa que no esperes d’un conseller d’Agricultura. Però, tractant-se d’un càrrec de Vox, allò inesperat és cada vegada més esperable. Perquè, anem a veure, tros de quòniam (que diu el capità Haddock als llibres de Tintín): ¿És pervers lluitar contra la pobresa, reduir desigualtats, promoure la producció i consum responsables, aconseguir energia assequible i no contaminant, combatre el canvi climàtic, i tants altres? Perversa seria l’acusació del conseller si no fora ridícula, ja que exhibeix ignorància i arrogància: combinació letal que l’incapacita per al càrrec, en no saber que no sap i menysprear aquells que saben.

Ja sé que no és fàcil canviar ‘solitari’ per ‘solidari’ en els models productius, ni deixar de fer el que estem fent malament per començar a fer-ho de manera diferent; però està en joc el futur dels nostres fills. En lloc de pontificar contra l’Agenda 2030 amb els tòpics habituals d’un negacionisme salpebrat amb regust dogmàtic, que explique què farà per garantir la seguretat alimentària, per exemple. ¿Té un Pla Estratègic Agroalimentari i Agroindustrial, si no per al 2030, almenys per a la legislatura 2023-2027? El futur ja està ací i reclama respostes; i com els canvis tecnològics són cada dia més ràpids, correm el risc que quan tinguem les respostes ens canvien les preguntes, com advertia Mario Benedetti.

No és la primera vegada que un polític s’ocupa més del termòmetre que de la febre, vull dir, més de qui mesura la gravetat d’una situació que de preguntar-se per què no baixa la febre després de tants anys prescrivint la mateixa medicina. Fomentar les nostres pors atribuint tots els mals al «fanatisme climàtic, la demagògia, l’animalisme i l’Agenda 2030» és la fórmula més expedita d’eixir-se’n per la tangent. Demagògia, diu. Demagògia, per exemple, és culpar de la crisi dels cítrics a l’Agenda 2030 (aprovada per l’ONU en 2015) quan ja anaven de mal en pitjor a primeries de 1990.