Una alegre y orgullosa marcha de los actores por las calles de Roma cierra la estupenda película El sol del futuro, de Nanni Moretti. En esa secuencia final, una verdadera reivindicación de amor al cine, el veterano realizador italiano muestra su añoranza por aquellos filmes que intentaban conmover y hacer pensar al espectador. Deudor de maestros como Federico Fellini y del llamado cine de autor, Moretti lanza un alegato a favor del rito social, del séptimo arte como una experiencia colectiva a partir de una proyección en una sala oscura y en una pantalla grande. Tal vez algunos crean que se trata de una nostalgia estéril que se opone al avance de los tiempos y las tecnologías. Pero no es así en absoluto. Porque esa actitud del director de El sol del futuro y de tantos otros aficionados supone también una rebeldía contra la desaparición de unos usos y costumbres que apelan a lo público y no a lo privado, a compartir y no a consumir en solitario. De hecho, la película de Nanni Moretti ridiculiza sin piedad, en una divertida escena, a plataformas como Netflix obsesionadas porque un filme deba contener un momento what the fuck (algo así como qué hostias pasa). En esta suerte de melancolía insumisa ha querido el azar que conmemoremos en estas semanas el 50 aniversario de El espirítu de la colmena, de Víctor Erice, sin duda una de las mejores películas de la historia del cine español. Allí la magistral narración arranca en un humilde salón de una aldea castellana en la posguerra donde los espectadores llevan sus propias sillas para ver la inolvidable Doctor Frankenstein.

Han pasado décadas de la etapa de esplendor del cine, cuando se convirtió en el ocio favorito de millones de personas, y más de un siglo desde que se inventara el cinematógrafo como un espectáculo de barracón de feria. Ahora bien, la magia perdura todavía más allá de los inmensos cambios en la técnica porque en buena medida se trata de un rito a la vez individual y colectivo. Pero esa faceta social, esa sana y necesaria liturgia de acudir a las salas, de discutir sobre la película, de cambiar impresiones con la pareja y los amigos, está amenazada por tendencias cada vez más individualistas. Así pues, multitud de salas han cerrado para dejar reducido el rito colectivo al modo de vida americano de cines en centros comerciales con refrescos y odiosas palomitas. Sin embargo, algunos exhibidores tildados de locos se resisten a ese fenómeno y tanto en pueblos como en ciudades apuestan por revolucionar el cine de barrio. Un ejemplo de enorme éxito lo ofrecen los cines Embajadores, en el distrito madrileño de Arganzuela, donde uno de sus dueños, Miguel Ángel Pérez, daba recientemente en el clavo con estas declaraciones. «Nos han engañado mucho tiempo. Nos dijeron que los cines que cerraban en Madrid era porque no iba la gente. No es verdad. Era pura especulación inmobiliaria. Se cerraron cines cuando las salas estaban llenas. La gente no dejó ni ha dejado de ir al cine. Ojalá nuestro modelo se replique en otros barrios y otras ciudades». Su fórmula: ni palomitas ni coca-colas, tan sólo buenas películas para el barrio en cómodas salas.