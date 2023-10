Sin novedad ni bondad en Corts

Volvieron las Corts en sus sesiones más puras, las de control al Gobierno, y volvieron como se fueron, aunque los protagonistas hayan cambiado de sillas. La sesión empezó de una manera peculiar, con las críticas del PP al antiguo Consell, a pesar de que el objetivo es el control a los que mandan ahora. Lo demás es retorcer las formas hasta desvirtuar el espíritu parlamentario. Da igual si la práctica ya se usó en el pasado.

Volvió el hemiciclo con los mismos dos bloques de antes, ahora de cuatro y no de cinco partidos, separados por una distancia abismal, y sin puentes visibles. Cada uno, a lo suyo y en su balcón. Da igual que cambien los papeles, que quien gobernaba sea oposición ahora y viceversa, que quien antes ponía a caer de un burro al Ejecutivo ahora defienda con la cara alta al nuevo Consell. Da igual, la vida parlamentaria no se ha movido, se habla mucho y se escucha poco, por no decir nada. Abundan críticas previsibles y respuestas prefabricadas, llenas de críticas a los otros, a la herencia que han dejado o a lo que hacen en Madrid. El parlamentarismo continúa en horas bajas. No hay posibilidad de compartir ideas. Y sigue sin ser bueno. Aunque no sea novedad. El Gobierno ha cambiado. La vida parlamentaria está dónde estaba.

Volvieron los días grandes de las Corts y lo que se vio es la solidez del bloque conservador gobernante, de PP y Vox. Pocas grietas, de momento. Incluso los consellers del partido radical se levantaron para aplaudir al president Mazón (PP) al bajar de la tribuna tras su intervención. No tuvieron impedimento tampoco en que ‘hermanos’ de gobierno respondieran a preguntas de áreas que les corresponden. Quizá es una manera de asumir la «bisoñez» política que admitió el vicepresidente Barrera y evitar con el silencio meteduras de pata y salidas del tiesto. «El Gobierno es uno», reitera la portavoz. Pues así se vio ayer.

Dirá alguno que no es tan uno, que se separaron a la hora de votar sobre la renovación del Pacto contra la Violencia Machista. Verdad. Ahí el PP se aleja de la ultraderecha, pero sin dejar de criticar a la izquierda por considerar que su iniciativa no es sincera, que «utiliza a las víctimas». Todo suena a demasiado artificial. Quizá solo es escepticismo de resabiado.

Volvieron los días importantes de las Corts y el jefe de la oposición se ausentó. No es un buen gesto para comenzar. El sillón vacío de Puig no es la mejor forma de protesta. No es buen síntoma tampoco que el valenciano haya prácticamente desaparecido en las intervenciones del Gobierno. Solo lo utilizó Salomé Pradas en una respuesta. Quien más habló de la lengua propia fue Barrera, siempre en español, y para volver a la ‘qüestió de noms’, a si en no-sé-qué documentos pone valenciano o catalán (vade retro) y, así, cantinelas que parecían pasadas vuelven a sonar. Volvieron las Corts y uno no salió más optimista sobre el futuro. Pero debe de ser, ya digo, pesimismo de viejo.