M’escriu Ximo, a qui no he vist en molts anys, i em diu que ja està definitivament jubilat (té, com jo, 81 anys), és vidu i s’avorreix molt, perquè no té bona vista i els llibres i periòdics tenen la lletra massa petita. Diu que ara se n’adona que ha anat passant el temps, i que hem envellit i acabat derrotats.

Em recorda que quan em dedicava a fer proselitisme nacionalista i que s’hi feren aportacions econòmiques a una entitat que resultà ser un frau, em va advertir que m’equivocava i no li fiu cas, «però que, quan te n’adonares, ens demanares perdó als qui ens havies ensarronat, aconsellant-nos canviar el destí de les quotes. Immediatament et fiu cas, perquè ja m’havien explicat coses els amics alcoians: que t’havien enviat a convèncer-los que la seua organització l’havien de posar a les ordres de València, però que ells et convenceren del contrari i els donares la raó...»

La democràcia que demanàvem no és la que tenim, no hem aconseguit la independència...

Ximo m’ha demanat si puc llegir-li els folis de memòries que està escrivint, perquè n’opine. Li dic que ho faré i que no és l’únic que ha tingut aquesta pensada, jo també, però que sóc escèptic que molts d’aquests projectes arriben a rams de beneir. Tampoc crec que tinguen massa utilitat, però que avant, que vaja fent i en parlarem.

El final de la carta és molt colpidor: «el temps ha anat passant i tot ha acabat fet una merda. La democràcia que demanàvem no és la que tenim, no hem aconseguit la independència, ni lliurar-nos del blaverisme, ni s’ha acabat la corrupció que arrosseguem des del franquisme, ni s’ha fet efectiu l’estat laic, ni s’han retornat les propietats furtades per l’església, ni proclamat la tercera república. I ara mateix estem capficats en la possibilitat de formar un govern de progrés, però és difícil perquè ací sols funciona el retrocés.

Repetir el pacte PSOE-Sumar i independentistes és una gran oportunitat, també per a «ells», que si foren intel·ligents no deixarien perdre l’ocasió, però els cega el supremacisme espanyolista. I són mentiders; per exemple sobre l’amnistia, ells que s’ho han amnistiat tot (crims franquistes, Tejero, els seus grans evasors, la banca...) es neguen a amnistiar la nostra gent. Sé que tu ets més optimista, però ells ens volen perquè paguem i muts i a la gàbia. Sobre bombardejar-nos, com han fet al llarg de la història, deria cosa dels voxistes, però al PP no li faria oix la idea».