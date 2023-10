9 d’octubre: Historia, poesía y música

Como es bien sabido, soy un catalanista peligroso. De hecho suelo desayunarme cada mañana un par de niños castellanoparlantes. Así que como llega el 9 d’octubre, que conmemora la primera misa del rey Jaume I en València, me decido a empezar esta columna invocando a Joan Fuster. Exactamente este fragmento: “Un càlcul estadístic fet sobre la massa total de lite­ra­tura cata­lana produïda d’ençà de la Renai­xença em dona per resul­tat que, quant a la temàtica, a) el 60% és una glossa més o menys acadèmica d’aquells ver­sos de Ver­da­guer que diuen: ‘Tot sia per vós, / Jesu­set dolcíssim; / tot sia per vós, / Jesús amorós.’ b) un 30% tracta de l’Empordà. c) el 10% res­tant s’ocupa dels temes habi­tu­als en qual­se­vol lite­ra­tura civi­lit­zada.”. Dicho sea en descargo de quien sea, creo que esta afabilísima boutade fue perpetrada en 1968. Pero da igual. A los blaveros que ahora ven como ganan los suyos, les parecerá fatal. Y a los fusterianos les parecerá bien. Podría haber elegido otro aforismo: tanto daría. En medio hay una cierta cantidad de gentes que no saben quién fue Fuster. Pero tampoco saben quién fue Llorente o Sorolla. No suframos por ello. Casi seguro que saben quién fue Cervantes, pero no han leído el Quijote. Por lo demás, conozco ingente tropa de valencianistas radicales, catalanistas resembrados en el sur, que tampoco han leído a Fuster. Con una canción de El Diluvi ya vamos listos para enarbolar la bandera antifascista en nombre de la cultura. Lo importante es que haya banderas, cuantas más mejor, contra lo que pidió Fuster, por cierto. Tampoco era partidario de los himnos.

Pero esta semana entonaremos el Himno Regional, el de aquella Exposición de 1909. El problema de nuestro Himno es que es muy largo, y como hay que cantarlo de pie uno acaba casi por desear ser de otra patria, de Suiza, por ejemplo, si es que se puede elegir. Por otra parte, tengo para mí que no es un Himno com Dèu mana. Hijos de su tiempo, modernos a su estilo, al genial maestro Serrano y al poeta Maximiliano Thous, les salió una zarzuela. Los Himnos deben ser desafiantes y categóricos y, para nada, narrativos. El nuestro lo es. Por allí desfilan, tots a una veu, como en la propaganda de la Generalitat, camino de España, gente que toca la guitarra, campesinos que mandan a Madrid sus cosechas, “paladins de l’art” afanados en sus caprichos. Total, que, fíjese usted: en el solemne acto del 9 d’octubre al Palau –y en ocasiones similares-, las autoridades civiles, militares, eclesiásticas y etc. a partir de la segunda estrofa bisbisean, sin vocalizar, este bonita aunque poco marcial cabalgata de un País, perdón, Rechió, que nunca existió, o existió poco, que es peor. Antes se lo sabía Morera y Mónica Oltra. Pero en su ausencia, no sé yo. La Consejera de turismo cantará el de Benidorm, para reparar que en el catálogo de ofertas que es el Himno no está el turismo, ni se habla del imserso ni se rechaza la tasa turística: algo indecoroso e insultante para el sur. Rovira no creo que cante mucho porque la letra está en valenciano. El Vicepresidente, espero, se limitará a murmurar el pasodoble “Vicente Barrera”, que en su homenaje le fabricó el compositor Vicente Ramón Andreu Sanjuan. Quizá sea el primer Consejero de una autonomía con pasodoble propio, que no creo que deba declarar como bien, pero que sí debería servir para pedir la declaración de Patrimonio de la Humanidad.

Ahora bien: ¿se ha estudiado el Himno el propio Mazón? En un principio di en pensar que sí, que dedicaría unos días a prepararse, poco a poco, sin prisas, la interpretación. Pero llego a la fecha sin tener claro si le ha sido posible. Lo digo porque es obvio que bastante tiene con acomodar su discurso. Incluso aunque lo trufe con versos floridos o alusiones históricas que para nada sirven al futuro. La máquina del Palau debe hervir los días previos en el manejo y ajuste de improperios sin fin a: A) Catalunya y los catalanes. B) Pedro Sánchez, mentiroso e impúdico. C) La peluquera de Yolanda Díaz, que tanta risa da a los tertulianos casposos –precisamente- de la derecha. (Lo de que dan la Alta Distinció a Alfons Guerra debe ser un bulo). Apiadémonos de nuestro Molt Honorable, empujado a olvidar a su Comunidad y pueblo para arremeter contra el Gobierno en funciones y al que presumiblemente llegará, el de la mentira y el oprobio. El que le guste hacerlo, el que no sepa hacer otra cosa, no debe reducir nuestra misericordia: también los mártires amaban su tormento para así comparecer cuanto antes a la presencia del Señor, pero no por ello lamentaban que los leones les hincaran la dentadura, que si no hubieran sufrido, maldito el mérito. Así Mazón: su vocación que justifica vida, obra y ensueño, es atacar a los destructores de España por todo lo que hacen, han hecho y, seguro, harán, llevados de su malicia. Aburrir aburre, las cosas como son. Pero le pagan para eso. No sabe hacer algo distinto que reiterar denuestos. Derogar el sanchismo, se dice. Mazón Sísifo, ganando amigos para negociar el porvenir.

En fin, ¿qué le vamos a hacer? La ultraderecha y la derecha ultra valenciana tienen la firme convicción de que mientras haya un izquierdista en el Gobierno y en el Parlamento, un valencianista o una feminista, la Comunidad Valenciana no podrá ser lo que nunca debió dejar de ser. Que no sabemos lo que es. Porque, podría ser una novela de Blasco Ibáñez, con dolor entre naranjos o en los fangos del arroz; o, quizá, un drama de sangre y arena. Pero ni eso nos vale: ¡menudo republicanote comecuras era Don Vicente! Siempre hemos tenido mala suerte. Con lo fácil que hubiera sido que nos liberara del agareno Castilla y la primera misa la hubieran dicho en español… Ahora podríamos pedir ser la segunda provincia de Madrid –“Madrid Playa”- y dejarnos de estupideces. Pero no puede ser. Hay que trampear. Puta Historia.

En fin, que yo, como catalanista irredento, me retiro a más felices lecturas. Y doy en establecer paralelismos entre poesías patrióticas. Los versos –de Pitarra- más populares y patrióticos en Catalunya, que glosan un tremebundo drama familiar, en el que unos ciudadanos no quieren enterrar a un padre porque no había luchado contra los borbones, son:

“Al Fossar de les Moreres

no s'hi enterra cap traidor,

fins perdent nostres banderes

serà l'urna de l'honor”

En cambio, los versos más populares y patrióticos en el País Valenciano –de Bernat i Baldoví- son los siguientes, escritos en el valenciano/castellano populista que ama Mazón, y puestos en boca de Visenteta, a la que tanto le costó preservar su virgo:

“Grasias pueblo de Favara

vuestro fervor me ha salvado,

si Dios s’encanta un menuto

m’habieran decapitado”.

Desde luego se parecen, pero no son iguales. El pueblo valenciano tiene siempre una mayor confianza en la victoria.

Visca el 9 d’octubre y que el Senyor nos pille confesados.