Segons Timoneda, si els homes buscaven si la maldat es trobava en una sola dona o en totes, la conclusió era molt evident: per molts ulls que els homes tinguen, no en són suficients per «guardar a media mujer». I aquest argument el trobem també a la Patraña décima. Ací, una dona casada és temptada per un «gentil hombre», al més pur estil trobadoresc; i es veu, també, «importunda» per una veïna —que és l’esposa d’un barber i que fa d’alcavota. En aquella situació, abans i tot de cometre l’adulteri, per la sola sospita del marit, la protagonista ja serà maltractada físicament i verbalment: «de puro enojo apechugó con ella y la ató en un pilar que había en medio de la casa, con las manos atrás, y dejóla allí, diciendo: —¡Esa será tu cama sahumada, bellaca, traidora, y ahí dormirás esta noche!» Però la senyora va ser auxiliada per la veïna, que, desitjosa de guanyar el premi ofert per l’enamorat de la maltractada, aconsegueix soltar-la i ocupar-ne el seu lloc. El marit, en la foscor, pregunta a la suposada esposa seua nugada, si «dormís o veláis» i com aquesta no contesta —per no descobrir-ne l’engany, per la veu— el marit, sense pensar-s’ho dues vegades, «tomó la navaja y acercándose a ella le cortó las narices». Si aquesta violència és sorprenent, no ho és molt menys el fet que Timoneda ens diga, tot seguit, com l’espòs, després d’haver comés aquella barbaritat «volvióse a acostar», com si tal cosa.

En un altre cas d’un suposat adulteri —provocat per la discussió del marit amb un altre cavaller que ha afirmat que «muchas veces la mujer es buena por no tener quien la recueste»—, el marit, en el viatge de retorn a casa —i falsament assabentat de l’adulteri de l’esposa— «en su pensamieno de contino iba imaginando si en llegando mataría o no mataría a su mujer». Afortunadament per a aquella esposa «por el grande amor que le tenía determinó de no matalla, sino de hacer lo que adelante se dirá»: abandonar-la cruelment i a traïció en una illa deserta, on curiosament «dejando el traje femenil, se vistió en hábitos de hombre para mejor defensión de su castidad». La possessió masculina sobre les dones, exercida brutalment, era explicada i lloada sovint als textos de Timoneda i d’altres autors d’aquells segles. Formava part d’una ideologia que només a poc a poc va canviant i que tristament cada dia encara embruta els noticiaris amb xifres esgarrifoses que haurien d’avergonyir qualsevol societat.