Felicitats a tots els valencians i valencianes per este Nou d’Octubre. Vull començar amb esta felicitació i remarcar això de «a tots els valencians i valencianes» perquè sembla que hi ha qui s’ha oblidat de que el Nou d‘Octubre és la festa de tots els valencians i valencianes, en tota la seua diversitat.

Efectivament enguany anem a viure un Nou d’Octubre diferent, i és que la tornada del PP al govern municipal amb els seus socis preferents de Vox es pareix més a un retorn al passat. La seua obsessió per marcar territori i diferenciar-se del govern progressista ens està portant a una València amb olor a ranci, res a vore a la València Capital Verda Europea i referent al món per la seua qualitat de vida.

El nou d’octubre de 1238 el rei Jaume I va entrar en València. En plena època medieval la conquesta de València tenia moltes característiques d’una guerra de religió entre catòlics i musulmans. Han passat 785 anys i la societat valenciana de hui ja no és la societat medieval. Les dades sociològiques són molt clares. L’última enquesta del CIS de març de 2023 sobre actituds religioses en Espanya indica que només el 19’3% de la ciutadania és catòlica practicant, el 36’7% és catòlica no practicant, això és el 56% de la ciutadania que es defineix genèricament com a catòlica. Mentre l’11’4% és agnòstica, el 13’1% creient indiferent i el 15’3% atea, és a dir, un 39’8% de persones es defineixen clarament com a no religiosa. I un 2’6% de la població són creients d’altres religions.

L’article 16 de la Constitució Espanyola diu que ·cap confessió tindrà caràcter estatal....» i els Ajuntaments som una part substancial de l’Estat. D’altra banda, l’Estatut d’Autonomia assenyala que «la bandera oficial de la Comunitat Valenciana és la Senyera”» la de tots els valencians i valencianes, creients i no creients, la que desfilarà el Nou d’Octubre. No sembla raonable que una processó cívica amb la Senyera entre en un recinte religiós per a presidir un Te Deum de forma semblant a com es va fer per Jaume I fa 785 anys. Allò que l’alcaldessa considera una tradició només es va realitzar en democràcia en temps d’una altra alcaldia del PP. No en temps de Ricard Pérez Casado ni en els últims 8 anys de govern progressista. És cert que en temps de Franco esta pràctica es realitzava també però eren els temps del nacional-catolicisme que a vegades sospitem vol reintroduir la Sra. Catalá.

Cal dir-ho ben alt i clar: La processó cívica del Nou d’Octubre és de tots els valencians i valencianes. Tant si són creients, com si no ho són o són creients d’altres religions. No es pot excloure a més del 40% dels valencians per l’entrada en un centre religiós. I açò sense oblidar que, en els últims anys s’ha convidat a personalitats de la societat civil i d’altres confessions religioses que havien assistit en representació de la seua religió. Continuarà convidant-los, la Sra. Catalá? Ha pensat on els ubicarà en la Catedral?

Des de Compromís proposem una cosa que és prou raonable: Una processó cívica per a totes i tots, creients i no creients, amb participació d’associacions cíviques i d’altres confessions religioses. I per separat, qui lliurement vulga que realitze les pràctiques religioses que considere oportunes. Ja no estem en l’Edat Mitjana, ja no patim la dictadura nacional-catòlica de Franco. Som una societat plural, amb llibertat religiosa i de consciència. Però la llibertat religiosa implica que un govern, un partit, o una confessió religiosa no s’apropie d’un símbol de tots i totes. Açò és propi de les societats teocràtiques com Iran, de l’antiga corona d’Aragó fa centenars d’anys o del règim de Franco al qual ningú té cap interés en tornar.