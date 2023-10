Explicar què és ser valencià és complicat. S’és o no s’és. Els que ho som i ho sentim, ho vivim en molta intensitat. La nostra terra és envejable per la seua llum, pel caràcter alegre de la gent, pel ric patrimoni històric i cultural, pels paisatges, pels camps de tarongers, arrossars i vinyes… Parts que, unides entre si, ens fan únics i ens ajuden a entendre d’on venim i cap a on anem, sense renunciar a res.

El 9 d’Octubre és un dia per a posar en valor, més si cap, les nostres senyes d’identitat. Tot allò que ens identifica com a poble: la bandera, l’himne regional, la llengua, les festes, la música, la pólvora, la gastronomia… Tot un conjunt cultural i social en el qual també juguen un paper fonamental les institucions, com és el cas de la Diputació de València, la que tinc l’orgull de presidir. La seua funció és clau per a garantir la vertebració del territori valencià. Menyspreada i invisibilitzada en moltes ocasions, és ací on resideix la força dels 266 municipis i 3 entitats locals menors. És ací on es continuen lliurant batalles com les de Jaume I, però les espases d’abans són ara les nostres veus, en defensa de lo valencià, de lo que és nostre. No hi ha una altra opció. És la nostra missió com a polítics lluitar per les reivindicacions dels pobles, de la nostra gent i donar resposta a les seues necessitats. Perquè ni en la província de València ni en la Comunitat Valenciana necessitem paréixer-nos a ningú i és treball de tots, fer un front comú contra aquells que ens volen diluir en altres cultures que no són les nostres. Si no ho fem units, ningú ho farà per nosaltres.

Al llarg del temps, hem vist com les coses no cauen per justícia. Hem de disputar cada cèntim que ens arriba, hem de combatre cada servei que volem millorar i això es fa des de les institucions, defensant el que volen les nostres veïnes i els nostres veïns. No tenia cap sentit que des de la Diputació de València s’estiguera regant en diners públics a entitats que no són d’ací. Però això s’ha acabat. Així de clar. El camí que ha emprés este nou equip de govern és ben diferent. Treballarem per a portar la Diputació als pobles. Perquè darrere de cada carrer empedrat, de cada paisatge i de cada casa, tenim un gran llegat de generacions passades i la promesa d’un futur millor per a les noves generacions. Hi ha molt de camí per recórrer i tot eixe trajecte, només es pot completar caminant. També ajudarem a complir els objectius dels nostres ajuntaments, reduint la burocràcia i facilitant tots els processos. I, finalment, i no menys important, volem convertir la Diputació de València en un símbol de reivindicació que defensarà tot allò que ens identifica com a valencianes i com a valencians. A Madrid, a Europa i on faça falta. Commemorem la nostra història i participem col·lectivament en la preservació i promoció de la nostra cultura i tradicions. Fem-ho en passió i compromís, recordant que la nostra terra és única en el món. Fem-ho en sentiment i determinació per a dir en orgull que som i serem per sempre valencians. Feliç 9 d’Octubre!