En un esplèndid llibre sobre la figura de Jaume I a través de la història, el professor Ernest Belenguer evocava la doble commemoració que s’havia fet de la conquesta de València en ocasió del seu setè centenari, en plena guerra civil. El 1938, que era quan s’esqueia l’efemèride, la València republicana celebrà el monarca com a «fundador del País Valencià», tot destacant-ne l‘«esperit inquiet i somniador de llibertat política i d’emancipació social». Jaume I –el nom del qual, a pesar de referir-se a un rei, continuà portant un dels cuirassats més emblemàtics de l’armada republicana durant la guerra civil, fins al seu enfonsament el juny de 1937– era un sobirà grat als valencians i als republicans en general, que per una part associaven la seua figura a les llibertats polítiques i l’alliberament social i, per altra, arribaven a presentar-lo com un monarca demòcrata i gairebé republicà. Òbviament, la celebració republicana no agradà els vencedors de la guerra, que, l’any següent, la tornaren a commemorar, ara en un sentit totalment oposat. Jaume I no sols era un monarca cristià i un cèsar hispànic, amb una idea clara i absoluta de la unitat d’Espanya, sinó també un precursor del general Aranda i del mateix Franco, que havia alliberat València dels moros, de la mateixa manera que aquests, set-cents anys després i amb el mateix esperit de croada, l’havien alliberat dels rojos.

Encara que alguns lectors es puguen sorprendre, la història no té tant –o només– a veure amb el passat com amb el present. No sols la història s’escriu sempre des dels problemes i les preocupacions del present, sinó que la seua funció, com deia un altre eminent historiador, Joan Reglà, no és altra que la de comprendre el món, la d’explicar a través d’un millor coneixement del passat el funcionament de les nostres societats i els grans problemes del nostre temps. Una de les grans qüestions actuals és el debat identitari –i no sols el nacional, també el de gènere, el de raça o el de classe–, i durant la transició a la democràcia es van perdre moltes energies dignes de millor causa en virulentes i estèrils polèmiques sobre la procedència majoritària –si aragonesa o catalana– dels colons que vingueren a poblar el nou regne fundat per Jaume I, sense tenir en compte que l’afluència d’immigrants continuà a les dècades i segles següents –i així, fins ara– i, pitjor encara, sense que ningú mostràs el més mínim interès per la població vençuda, els musulmans als quals els havien estat expro­piades les cases i les terres per a distribuir-les entre els cristians, i pel seu destí posterior.

La conquesta i la colonització del segle XIII –a les quals remet la festa del 9 d’octubre, que commemora l’entrada de Jaume en la ciutat de València– tenen un particular valor simbòlic per als valencians. No debades, escriu Joan Fuster en les primeres pàgines de Nosaltres els valencians, constitueixen la nostra acta de naixement en tant que poble. També la voluntat política del rei conqueridor de crear un regne a part, amb les seues pròpies lleis i institucions. Si les terres valencianes haguessen estat annexionades al regne d’Aragó, com pretenia la noblesa aragonesa, els valencians haurien estat només els habitants de la ciutat de València, que ja portaven aquest nom des de la fundació de la urbs en el segle II abans de Crist. Però els de Morella i Alcoi, els de Borriana, Xàtiva i Sueca i els de tota la resta del país hauríem estat aragonesos, com els de Terol i Albarrassí.

Jaume I, en canvi, va decidir construir un regne nou amb la idea de crear un espai polític més favorable per a l’actuació de la monarquia, sense les traves feudals a què es veia sotmès en Aragó i Catalunya, i això es va traduir, al seu torn, en un ordenament jurídic (els Furs) i una estructura politicoadministrativa (de les Corts a la Generalitat) privatius, que generarien també, amb el temps, una identitat i una consciència singulars i diferenciades. Una identitat, però, que no era sentida com a oposada i diferent a la comunitat nacional de què formaven part també els súbdits dels altres regnes i estats de la Corona d’Aragó i, singularment, els de Catalunya i Mallorca, amb els quals els valencians compartien –compartim– una mateixa llengua i una cultura i una història comunes.