Una de les millors realitzacions que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha fet al llarg de la seua curta existència, especialment en l’elaboració dels seus diccionaris i reculls lèxics, ha sigut l’aplicació d’un esperit aperturiste, cap avant i cap arrere.

Cap arrere, per l’admissió de centenars de paraules i expressions de sempre, tradicionals i usuals, i al present i les seues novetats, amb l’acceptació de moltíssimes veus noves, neologismes usuals en la parla general o en determinats registres.

I tot això, a pesar de l’esperit selectiu d’alguns acadèmics d’obediència primera noucentista i forana que mai han considerat l’AVL la primera autoritat normativa del valencià. Un d’ells, deia, no fa molt de temps, quan ja no era acadèmic, que el castellà podia ser “generós” en l’admissió normativa de paraules, neologismes, préstecs, etc., però la nostra llengua no, o no tant, perquè cal mantindre-li el seu cos i idiosincràsia impol·luts, i no convé impregnar-la ni contaminar-la massa d’altres parlars.

Dos dels centenars d’exemples de paraules ignorades i apartades de la normativa “consolidada”, que diuen els filòlegs “autèntics”, però acceptades per l’AVL en el Diccionari normatiu valencià, són “esquimar” i “esquallar”, que signifiquen ‘minvar, gastar una cosa pel seu ús’, “La jaqueta la tens esquimada, de tan gastada”, la primera, i ‘fer perdre (algú) l’ànim, el coratge, el valor, l’energia moral’, “Es pensava que guanyaria, però quan va vore els resultats es va esquallar”, la segona.

Des de ben menut, les vaig sentir dir en valencià a ma mare, poc o gens contaminada de cap altra llengua ni llenguatge, perquè va anar a escola només dos dies i al tercer ja no va voler acudir, perquè va decidir fer-se “passejadora”, amb huit anys (1920).

Cinc segles abans, Jaume Roig, el nostre gran poeta misogin, ja “esquimava” en l’Espill (1460), i Bernat Fenollar en Lo procés de les olives (1497). Vullc dir que “esquimar” no és ningun barbarisme ni vulgarisme. També l’han emprat José Escrig, Emili Casanova, Josep Bernat i Baldoví i Joaquim Martí Mestre. El Diccionari català-valencià-balear registra eixa veu i ens informa de l’ús que van fer Jaume Roig i Fenollar.

El programa Salt.usu, en vigor en Internet, en la seua línia de subordinació al model elitiste catalanooriental, no coneix “esquimar” en el traductor castellà-valencià i la marca com a falta en el corrector de valencià. “Esquallar” tampoc ha tingut els favors de cert elitisme, devot de la normativa “consolidada”, segurament per ser massa valencià. El traductor Salt.usu tampoc la reconeix.

Que eixos dos vocables, “Esquimar” i “esquallar”,com uns quants centenars més, genuïns i usuals en la parla valenciana, foren ignorats pel valencià literari, de l’ensenyament i del model formal representava (i representa) sociolingüísticament un menyspreu del nostre valencià de sempre.

Els inductors d’eixes exclusions, encara que siga amb una intenció “idíl·lica”, solen ser eixos filòlegs que consideren i prediquen la (seua) filologia com una religió dogmàtica, posseïdora de la veritat idiomàtica, envernissada i feta passar com a ciència. Algunes normes lingüístiques són tan científiques i increïbles com alguns milacres de sant Vicent Ferrer, que comentarem en una pròxima entrega