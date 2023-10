Sí, justament així podria anomenar-se l’actitud sobre el que està passant a la franja de Gaza, a Palestina per part de la comunitat internacional.

Fa anys vaig visitar Cisjordània dins d’una expedició amb molta més gent i, per tant, el problema no m’és indiferent. Davant el conflicte enquistat i permanent, la comunitat internacional es comporta d’una manera totalment hipòcrita.

Ara les autoritats sionistes d’Israel amenacen de deixar sense llum, aigua, aliment ni medicines a tota la població de Gaza o, cosa que és el mateix, a quasi dos milions de persones, el que seria directament un genocidi. I, segurament acabaran bombardejant tota la franja i ocupant tot el territori que és el que busquen, l’eliminació total de la població palestina per a poder ocupar els seus territoris. Després aniran als de Cisjordània.

Quan aquestes lletres vegen la llum, de segur que ja estaran desfasades perquè els conflictes bèl·lics van molt de pressa. Però el que no quedarà desfasat serà l’actitud hipòcrita de la comunitat internacional que, en un principi va amenaçar en retirar tota l'ajuda al poble palestí i que, malgrat haver reconsiderat la seua posició, continua amb un silenci eixordador davant els continus i perllongats atacs als drets humans bàsics del poble palestí des del principi.

Els acords d’Oslo de l’any dos mil dos en els quals es plantejava la cohabitació dels dos Estats al territori, van quedar en paper mullat molt prompte amb la contínua ocupació del territori palestí per part dels colons ultraconservadors que mai van acceptar aquells acords. I per a aquesta contínua ocupació no van tindre en compte cap pacte més enllà de complir els seus desitjos, deixant, tal i com han reconegut organismes internacionals com l’ONU, al poble palestí en una situació d’apartheid.

Hi ha espais per on no poden transitar. Hi ha centenars de persones empresonades sense cap garantia jurídica. La demolició d’habitatges palestins per a ser ocupats, amb l’excusa de ser les cases de terroristes són contínues. La negació sistemàtica dels seus drets humans bàsics és permanent. I mentre la comunitat internacional mira cap altre costat.

S’està donant suport a un règim genocida com ho és el del govern sionista de l’Estat d’Israel, mentre es deixa morir per falta de condicions sanitàries mínimes a centenars de persones cada dia a la franja de Gaza i des de fa massa anys amb la complicitat i l’equidistància de grans potències i grans corporacions mundials. Però també i al mateix temps s’està dotant d’armament a Ucraïna i donant suport i validant la presència i les demandes del seu president a escala internacional, mentre a Palestina se li dona l’esquena de forma permanent.

Si, em reafirme, se’n diu hipocresia perquè la vida humana de la gent de Palestina té, des de fa massa temps un preu molt inferior a la vida d'una persona ucraïnesa o israeliana. I ho estem fent des d’una mirada europea etnocèntrica i des dels privilegis.

Però la mirada d’aquell infant d’uns set o huit anys amb una pistola a la mà pels carrers bruts i estrets de la ciutat de Ramallah pels quals transitàvem persones occidentals encuriosides pel que estàvem veient i sentint, no pot desaparéixer de la meua memòria. Aquell infant segurament estarà mort mentre jo escric aquestes lletres des del dolor i la ràbia. Però també des de la seguretat i el privilegi que em dona la meua vida tranquil·la.

La vida no és gens fàcil als territoris palestins. Ni tan sols en temps de presumpta pau. No vull ni imaginar el que poden estar vivint ara mateix amb tota la maquinària militar israeliana en marxa.

I la resta dels països amb silenci i armant a Ucraïna... res més a dir.