Amb el penúltim dia de setembre van decaure totes les esperances, si es que en tenía alguna, de Alberto Nuñez Feijóo per arribar a mudar-se a Moncloa. El denominat bloc progresista del Congrés li va tornar a donar carbasses en l’examen de reválida de la investidura. Les liaisons dangereuses amb Santiago Abascal i les seues mesnades han estat un dels motius pels que alguns partits, com el PNB, que en altres circumstàncies a canvi d’uns calerons i alguna transferència li hagués prestat els quatre vots que li mancaven per seure al banc blau del govern. Aquesta sessió d’investidura ha servit per constatar la soledat de Feijóo, sols li queda un soci incondicional, Vox, que cada dia va empentany-lo més i més cap l’extrema dreta de la dreta extrema en la que el PP ja fa temps que està instal·lat. La única cosa clara que, després de les intervencions de Feijóo i Abascal des de la trona del Congrés, es que no tindran cap dubte en calar foc, metafòricament, als carrers i enfangar fins l’infinit el debat públic contra un possible Govern de progrés. La simple cita de la paraula «amnistia» els produeix urticaria.

Bé, hem perdut dos mesos des que el 23J vam votar, ja hem passat de pantalla en aquest joc de la investidura. Ara el rei fa Pedro Sánchez candidat, malgrat que els vots amb els que conta el líder socialista tampoc li garanteixen ser triat president del govern. Tindrà que treballar-se cada vot dels que que li falten per arribar als 176 que fan falta en primera votació. Fins i tot, Sumar, socis de l’actual govern en funcions, ha tret les faves de l’olla i comença a posar preu als seus vots. Però el primer i més important escoll Sánchez el té amb els independentistes catalans que, malgrat les seues baralles, o això sembla, van pujant el nivell d’exigencies en saber-se imprescindibles. No es pot negar la bona voluntat al diàleg de Junts i ERC, amb els seus vots a canvi de la presència del català al Congrés i al Europarlament, van fer presidenta del Congrés la socialista Francina Armengol. Però, naturalment la presidència del Govern és més cara que la del Congrés.

Esquerra ha estat quatre anys aguantant, per l’antic twitter, trolls i perfils coneguts abocant cada dia insults i acusacions de ser uns «botiflers» i uns «nyordos» al servei d’Espanya, per continuar amb un diàleg que va aconseguir un indult per treure de la presó als presos polítics i els líders de l’ANC i Òmnium. Ara Junts, per boca de l’expresident Puigdemont s’ha afegit al diàleg i els insults i les desqualificacions han canviat de bando i els del «no surrender» fins i tot fan campanya contra la possible amnistía. Segurament ningú d’ells se sent afectat per una amnistia que portaria la tranquilitat a més de 1.400 catalans amenaçats per les instàncies judicials. La lluita per tindre un escó més que l’altre entre ERC i Junts, si més no, un armistici per fer una petició conjunta a Pedro Sánchez amb l’aprovació al Parlament, també amb els vots de la CUP, d’una moció que diu: «El Parlament es pronuncia a favor que les forces polítiques catalanes amb representació a les Corts espanyoles no donin suport a una investidura d’un futur govern espanyol que no es comprometi a treballar per fer efectives les condicions per a la celebració d’un referèndum».

I ara què?, perquè està clar que l’amnistia no serà suficient per fer president Sánchez, que tindrà que oferir més coses, com una transferència total de Rodalies i una millor financió. I acceptar el que reclama la moció independentista on el compliment sembla tenir un caràcter un tant ambigu.