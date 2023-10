Ezl conflicto entre Israel y Palestina suscita demasiadas antipatías o simpatías, empatías y equidistancias. En resumidas cuentas, trampas para acercarse a un fósil de la política internacional y de los procesos fallidos de descolonización.

En la situación actual no estamos en una guerra, ya que se enfrentan la todopoderosa maquinaria militar israelí contra unos miles de milicianos precariamente armados y poco formados militarmente, pero muy sensibilizados y fanatizados, a los que probablemente sus vidas no les importan.

¿Por qué se han producido estos acontecimientos en estos momentos? Sin duda hay respuestas estratégicas, políticas, militares, incluso seguramente Irán no andará muy lejos. La masacre de unos jóvenes que encontraron la muerte bailando en un descampado, o de civiles que amanecían con sus calles ocupadas por milicianos, cuyo objetivo era matar a cuantos más mejor, es totalmente condenable. Pero más allá de esta condena, y sin que signifique bajo ningún punto de vista una justificación, tenemos que conocer cómo vive la gente de Gaza.

Esta ciudad es una gran cárcel, absolutamente tecnificada y monotorizada, de 42 kilómetro de larga y 14 kilómetros la parte más ancha, que no tiene más salida que el Mediterráneo, Israel o Egipto. El Mediterráneo, vigilado por los barcos israelíes. La mayoría de la población, asistida alimentariamente y escolarmente por el organismo para los refugiados de las Naciones Unidas y los países árabes.

En ese territorio sobreviven o malviven unos dos millones de personas, la mayoría jovenes y niños, caldo de cultivo de fanatismos y extremismos. Alguien no ha querido controlar la ebullición y se ha desbordado la olla…Este es el origen de la situación actual, después de 75 años de una larga ocupación, que desde 2006 se ha agravado, mermando los derechos del pueblo palestino.

Lamentablemente, el conflicto está enquistado y olvidado. Pasan los años y las generaciones y no se resuelve. Incluso la Autoridad Nacional Palestina, con un presidente anciano y enfermo, está desaparecida en combate. Además desde hace décadas que no se convocan, por miedo a que gane Hamas, ni elecciones presidenciales, ni legislativas. El diálogo entre Hamás y la OLP es prácticamente inexistente.

En cuanto a Israel, esta situación le ha hecho mucho daño, en vidas humanas (fallecidos y rehenes), y en humillación. Esto, sin embargo no puede hacerle perder la racionalidad de un Estado. Cuando Hammurabi, unos 1700 años antes de Cristo, estableció en su código el «ojo poco y diente por diente…», recogido posteriormente por la Biblia Hebrea, significó un gran avance en la legalidad, ya que ponía freno a los desmanes que se cometían en las venganzas y se estableció el principio de la proporcionalidad. No quiero justificar la guerra, pero al menos que impere la racionalidad.

Las informaciones que nos llegan y las declaraciones de los líderes son muy preocupantes. Lo primero cortar la electricidad, el agua y los alimentos es someter a un población a una situación de precariedad absoluta. Es un atentado contra todos los derechos humanos, que nos devuelve a las etapas más negras de la historia de la Humanidad. ¿Permitirá Occidente esta barbaridad sin hacer algo o al menos criticar esta actitud?

La actuación de las milicias de Hamas ha sido absolutamente errónea, nefasta y totalmente condenable. No se puede masacrar, ni secuestrar a gente inocente por razones políticas y estratégicas. Su posible causa solo gana Inhumanidad. Pero tampoco Israel debería sobrepasar ciertas líneas rojas de Humanidad, a pesar de dolor y la humillación.

¿Será posible que de esta situación salga alguna esperanza? Me temo que, una vez más, el conflicto pase al olvido y que todo siga, no igual, sino peor para los más débiles. No obstante me uno a los buenos deseos del Patriarcado Católico de Jerusalén: «El continuo derramamiento de sangre y las declaraciones de guerra nos recuerdan una vez más la urgente necesidad de encontrar una solución duradera y amplia al conflicto palestino-israelí en esta tierra, que está llamada a ser una tierra de justicia, paz y reconciliación entre los pueblos».