Uno de los aspectos del reciente ataque terrorista y masivo de Hamás a pequeños asentamientos de ciudadanos de Israel cercanos a la frontera con la Franja de Gaza que más extrañeza causa es la forma en que se han producido. La que se supone que era una frontera vigilada día y noche por personal militar y avances tecnológicos de última generación fue fácilmente doblegada por medios casi rudimentarios. Que los terroristas utilizaran excavadoras para tirar abajo vallas fuertemente colocadas e incluso muros de hormigón con pequeñas explosiones sin que fuesen advertidas previamente sorprende por ser algo previsible que debería haberse tenido en cuenta. Los parapentes con motor que utilizó Hamás para adentrarse en territorio israelí son aparatos de vuelo lento cuyo ruido de motor se escucha a varios kilómetros de distancia. Parapentes que veo en España desde hace años, realizando vuelos de corta distancia y que, como he dicho, se les puede escuchar veinte minutos antes de que pasen por encima de uno. ¿No había nadie mirando al cielo en la frontera? ¿Ningún militar que esté vigilando el terreno que tienen delante de los muros y vallas que viese venir una excavadora ni a los terroristas subidos en motocicletas de poca potencia? Pues al parecer no.

El Estado de Israel fue creado en 1947 por la ONU partiendo la antigua Palestina en dos mitades, un Estado judío y otro árabe. Se quiso dar una solución definitiva al hecho de que el pueblo de Israel tuviese un lugar donde asentarse después de los asesinatos masivos que los judíos sufrieron desde la Edad Media hasta la Segunda Guerra Mundial. A los judíos se les entregó un terreno que era poco más que un pedregal que supieron convertir en un vergel. El periodista y escritor Guillermo Altares recuerda en su último libro, Los silencios de la libertad. Cómo Europa perdió y ganar la democracia (Tusquets, 2023) que las persecuciones y los pogromos contra los judíos no fueron una invención de los nazis. Se venía haciendo en Europa y en Rusia desde hace siglos. Cuando Israel se declaró Estado independiente en 1948 en el territorio que le había concedido la ONU fue atacado 24 horas después por una alianza de países árabes. ¿Qué tenía que haber hecho Israel? ¿Dejarse matar otra vez? Después de la Segunda Guerra Mundial se alzaron voces dentro de la comunidad judía repartida por medio mundo criticando el hecho de que millones de personas fueron llevadas a la muerte en los campos de concentración de manera mansa y sin rebelarse. Con excepción del levantamiento de gueto de Varsovia los judíos no se alzaron en armas para defenderse, facilitando la labor a los nazis y a los gobiernos títeres de países europeos invadidos por Alemania. Los judíos dijeron que aquello no volvería a suceder. Que se defenderían hasta la muerte del odio ancestral de los árabes a los judíos.

Todas las acciones militares que Israel ha llevado a cabo desde hace setenta años han sido consecuencia de ataques previos de países árabes y grupos terroristas. Los milicianos de Hamás se esconden entre la población civil de Gaza y utilizan los edificios para guardar las armas con las que realizar ataques sistemáticos a asentamientos judíos cercanos con la intención de que Israel no se atreva a bombardear sus zulos por temor a causar daños a los palestinos de Gaza, pero a los primeros a los que da igual que mueran mujeres y niños por bombas del ejército israelí es a estos milicianos. Las incursiones que llevaron a cabo Hamás en territorio israelí se centraron en matar y en secuestrar a civiles, en asesinar a familias enteras y en cortarles el cuello. Matar a los asistentes a un concierto de música no tiene nada de ideología libertadora. Es solo matar a todos los que se pueda.

Dirigentes de Sumar y Podemos perdieron una excelente oportunidad de permanecer callados cuando se conocieron los asesinatos de los milicianos de Hamás. Qué después de ver las imágenes que hemos visto, y que con toda seguridad sólo representan una pequeña muestra de lo que los terroristas de Hamás hicieron en los Kibutzs que invadieron, lo único que fueran capaces de decir es que poco menos que la política de defensa de Israel era la culpable de la existencia y acciones asesinas de Hamás, fue una gran metedura de pata. Afortunadamente en España existe una izquierda europea y moderna representada por el PSOE que es la que se ha encargado de situar a España en el centro de las principales instituciones y organizaciones europeas e internacionales.

Tampoco se sabe qué fue de la Autoridad Palestina. No ha habido ninguna declaración por su parte. Ni siquiera se conoce muy bien quién ostenta en este momento su dirección. Yo crecí en los años 80 escuchando y viendo en los telediarios a Yasir Arafat repitiendo a diario su empeño en llevar a cabo el proceso de paz entre los dos Estados. En la actualidad las facciones más radicales de Palestina e Israel dominan ambos Estados. Un futuro acuerdo de paz está más lejos que nunca.