En los años 70, un grupo de jóvenes arquitectas norteamericanas observó que el trabajo de las pocas arquitectas que, por entones, desarrollaban su actividad profesional en ese país, no era suficientemente conocido; más aún, ni tan siquiera sabían quiénes eran exactamente. Así que decidieron indagar a través de personas conocidas y amigas para poder comenzar a construir una red de contactos entre ellas que, poco a poco, se fue afianzando.

En 1975, la arquitecta de origen argentino y residente en Nueva York, Susana Torre, junto a un pequeño equipo de arquitectas, comenzó a investigar los perfiles de esas arquitectas ya localizadas, pero también, a rescatar del olvido los perfiles de otras arquitectas norteamericanas que vivieron y trabajaron mucho antes. Por aquel entonces, investigar suponía visitar las bibliotecas y archivos de las ciudades donde esas mujeres habían trabajado y vivido, así como recopilar el material de manera ‘física y real’, es decir, planos, cartas, fotografías en papel o similar.

El material recopilado con tanto esfuerzo dio lugar a una exposición en 1977. Inicialmente, los patrocinadores de la exposición deseaban que se mostrara solo el trabajo de las arquitectas más renombradas o las obras más significadas, pero el grupo de Susana Torre insistió en que se mostrara todo el material recogido para evidenciar el número de arquitectas en activo, la perspectiva que imprimían a su trabajo y el desarrollo de nuevos temas de discusión, muchas veces al margen de las corrientes predominantes. Finalmente, la exposición salió adelante mostrando todo lo recopilado y, junto a la exposición, un libro recogió artículos de crítica que ponían en valor no solo el trabajo sino también la perspectiva desde la que se analizaba dicho trabajo.

La exposición mostrada en Nueva York y el trabajo de investigación que la sostuvo fue el germen del Archive of Women in Architecture (AWA). Posteriormente, ante el aumento del volumen del material archivado y la importancia de este, la arquitecta Milka Bliznakov consiguió que el archivo se instalase en la universidad Virginia Tech (EEUU) y se convirtiera en el actual International Archive of Women in Architecture (IAWA).

En el presente, el IAWA contiene colecciones con el trabajo de arquitectas de un gran número de países, conservando un material que, de no ser así, probablemente se habría perdido. Tal y como cuenta la profesora y arquitecta Paola Zellner, miembro del comité ejecutivo del IAWA, “sencillamente, las arquitectas, por lo general, no consideran necesario conservar su trabajo”.

Sin embargo, el estudio e investigación del material acumulado en este archivo internacional pone de manifiesto los avances que la perspectiva propia de cada arquitecta ha aportado al conjunto de la sociedad. Tal y como refiere la propia Susana Torre, las arquitectas han proporcionado nuevas maneras de entender los espacios y edificios para la memoria y el recuerdo y como ejemplo, la propuesta de la propia Susana Torre para la primera Bienal de Arquitectura de Venecia en 1980, en la que planteaba un memorial para Ellis Island en Nueva York, que hacía de ese lugar un espacio para la celebración de la diversidad de los pueblos y las culturas. O la aportación de la arquitecta de origen español Diana Balmori, que entiendió la arquitectura del paisaje como una infraestructura para la vida cotidiana que aprovecha los mecanismos naturales del territorio en favor de esa vida diaria, como los parques de tormentas, que recogen el agua de las lluvias torrenciales y evita la inundación de las viviendas próximas. O las investigaciones académicas de Dolores Hayden que han puesto luz sobre las propuestas revolucionarias de muchas mujeres a finales del siglo XIX y principios del XX, que planteaban agrupaciones de casas con cocinas colectivas autogestionadas, servicios de guardería de 24 horas o espacios de encuentro y ayuda mutua, haciendo evidente que no se debe separar el diseño y proyecto de la vivienda de los servicios de apoyo a las tareas del cuidado…Y, sin olvidar aquí, a todas las arquitectas que trabajando para grandes firmas muy reconocidas -en proyectos excepcionales- han quedado invisibilizadas como Natalie de Blois arquitecta responsable de algunos de los mejores proyectos de la firma SOM.

El IAWA es un archivo fundamental para comprender los logros alcanzados por las arquitectas. Investigar sobre archivos nos muestra cómo muchas ideas consideradas novedosas hoy, en realidad no lo son tanto. Poner el trabajo en perspectiva define objetivos y reconoce esfuerzos previos. Ampliar el archivo es esencial para reflejar la diversidad de la sociedad y construir un futuro colectivo diverso. Y por ello, el VI Congreso Internacional de Arquitectura y Género en la ETS de Arquitectura de la UPV, organizado conjuntamente por E. Alvarez y C. Gómez, se centró en la importancia de preservar el trabajo y la imaginación de las arquitectas. Más de 150 personas de diversas procedencias geográficas y veintiuna ponentes debatieron sobre la relevancia de estos archivos.