Retumban con fuerza los tambores de guerra y se incrementa la sensación de inestabilidad global, vuelven los peores augurios acerca de la expansión de uno de los mayores horrores que el ser humano es capaz de crear por sí solo.

Desde las guerras médicas sabemos las terribles consecuencias que originan los conflictos bélicos. Algo que la historia nos ha enseñado, y que nos hartamos de analizar, son las barbaridades resultantes de las contiendas: violaciones, injusticias, vidas humanas truncadas, … Lo terrible es que, generalmente, se alcanzan este tipo de reflexiones una vez han sido cometidos todo tipo de abusos, cuando los muertos ya no caben en las conciencias de los que originaron el enfrentamiento, cuando es tarde para todo.

Ahora, de nuevo, tenemos en la retina los fogonazos de imágenes que producen vergüenza sobre la condición humana, los dispositivos de la muerte andan desbocados. Desde hace algunos años, tenemos el dudoso privilegio de observar esta aberración en vivo y en directo, en los noticieros se agolpan absurdos que no encuentran ninguna justificación. Podemos observar actuaciones heroicas, con profesionales y miembros de las ONG rescatando de los escombros a victimas inocentes, o a sanitarios satisfechos porque han conseguido salvar unas cuantas vidas y, sin solución de continuidad, en otra parte de ese mismo territorio estamos contemplando cadáveres, fruto de la barbarie y ejercicios de exterminio sin final. Y todo eso lo vemos en las mismas pantallas que a continuación nos anuncian el último modelo de coche hibrido y cremas protectoras contra el sol.

No hay guerras buenas, todas son horribles, por su origen que siempre es el propio ser humano sacando a pasear los peores instintos, y por sus consecuencias que se resumen en víctimas inocentes, que han tenido la desgracia de encontrarse en un sitio inadecuado en un momento inoportuno, y les ha costado la vida.

No puede finalizar este texto sin evidenciar y reconocer la vacuidad e inutilidad de este tipo de reflexiones, que no conducen a lugar alguno, debido a la complejidad que mueve y origina las conflagraciones y, sobre todo, teniendo en cuenta los importantes aliados con los que cuentan, la insensatez, la ambición, la codicia. No obstante, y quizá fruto del mismo ardor guerrero que nos envuelve la actualidad, surge la necesidad de combatir a estos monstruos mediante armas también de destrucción masiva como son la palabra, el diálogo, el acuerdo y cuantas formas existan de evitar este vestigio del pasado que se nos presenta en toda su crudeza con una insoportable carga de actualidad.