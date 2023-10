Després de vuit anys en els que la ignorància en materia lingüística d’una part de les autoritats i institucions valencianes semblava haver desaparegut els nous inquilins de la Generalitat i alguns ajuntaments valencians han tornat a constituir-se en vigilants de l’ortodòxia secesionista idiomàtica. Contra el coneixement universitari, i, fins i tot, contra l’opinió de l’Academia Valenciana de la Llengua, les autoritats que han pres el poder després de les noves eleccions s’entesten en atacar la unitat de la llengua en una suposada defensa d’una llengua valenciana que, generalment, no parlen ni en privat ni en públic, i que si alguna vegada se’ls escapa alguna paraula en valencià fan com l’alcaldesa Català i demanen perdó per tenir un lapsus linguistic oblidant el castellà, preceptiu, els últims mesos, entre els polítics institucionals del PP i Vox.

Censuren i fan fora de les biblioteques revistes i llibres per estar escrits en català, esborren del Auditori de Torrent el nom de lluitadors pel valencià com Vicent Torrent, afavoreixen el retorn als carrers d’espectacles on regna el maltractament animal, com els bous embolats i les vaquetes, no seria estrany veure una nit corrent pel carrer Cavallers de València un bou amb les banyes enceses. I més, senyora i més, com cantava Ovidi, trauen de la plaça de l’Ajuntament de València el monument recordatori del moviment del 15-M. En els quatre anys que el queden de legislatura encara en veurem de malifetes més grosses protagonitzades per aquest matrimoni de conveniencia que formen la dreta extrema, el PP, i l’extrema dreta Vox.

El passat 9 d’Octubre al seu compte de Facebook Pep Gimeno ‘Botifarra’ escrivia «pense que ja podria ser una mica més fàcil ser valencià, collons¡». I, si, tindria que ser més fàcil ser valencià i viure com a valencià, ens hem passat segles demanant perdó per exercir de valencians, per parlar valencià, la nostra manera de parlar la llengua comuna amb Catalunya, les Illes, Andorra, la Franja, la Catalunya Nord i l’Alguer. Hem patit i encara ara estem patint metges que no atenen al malalt si aquest els parla en valencià, cambrers als que demanes un «tallat» et miren com si fores un marcià i diuen que «en español» o et fan fora del bar, policies que et poden aplicar la llei «mordassa» sols per contestar-los en la teua llengua. I tot això passa sense que la majoria de valencians se’n adonen que tenim tot el dret a utilitzar la nostra llengua sense tindre que demanar permís a ningú ni abaixar el cap per fer-ho.

La cirereta del pastis ens va arribar fa uns dies de la mà del portaveu de Vox a l’Ajuntament de València que, durant el transcurs d’una roda de premsa, va tapar la tilde del nom de la ciutat amb una xicoteta bandera espanyola, no va tindre ni tan sols el detalla de fer-ho amb una senyera, amb blau, naturalment, Juan Manuel Badenas, el representant d’Abascal a l’ajuntament valencià, li deia a l’alcaldessa Català que el que cal es eliminar el accents, siguen oberts o tancats, i escriure el nom de la ciutat sense cap accent, simplement en espanyol. L’alcaldessa creia que si pagava un bon sou als de Vox, 70.000 euros anuals, aquest seran «escolans d’amén» i acataran les seues ordres sense protestar. Però a Català li ha eixit mal la jugada i l’extrema dreta vol més i més, volen governar, com ja fan a la Generalitat, i ja li han enviat un avís votant junt amb l’oposició una proposta d’alcaldia, i amenaçant amb no votar favorablement els pressupostos si Català no s’avé a les seues exigències. Crec que tenen raó, per què han d’estar fora del Govern si el PP fa el mateix que ells?