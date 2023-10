Fa uns dies, a primers d’aquesta mateixa setmana, llegia unes declaracions de Feijóo en les quals deia, en relació a les legítimes negociacions de Sánchez per a formar govern, i és literal que “España organizó su diversidad alejándose tanto del centralismo como de unos nacionalismos que nos llevan a la Edad Media o a un horizonte similar al de los Balcanes". I, realment en semblem paraules molt greus per a qui fa només unes setmanes aspirava a governar l’Estat Espanyol.

Aquest líder polític que, insistisc, demana repetició de les eleccions generals per a veure si rasca algun vot més i pot ser president del govern de l’Estat, hauria de mesurar una mica millor les seues paraules. Però a més, devia recordar que la ciutadania tenim memòria i que fa només unes setmanes, qui mendicava el vot dels partits nacionalistes era ell.

Tampoc hauria d'oblidar que va ser el seu partit qui va ficar en peu de guerra al poble català aplicant un article de la Constitució i va judicialitzar l’anomenat “procés” quan en realitat era un problema polític i no judicial. Rajoy va defugir la política i va preferir que els problemes passaren al plànol judicial. I, hui en dia, encara s’arrosseguen les conseqüències.

La presumpta moderació de la qual feia gala aquest dirigent s’ha vist molt perjudicada per les constants mentides que, tant ell com la gent del seu equip com Cuca Gamarra, Borja Semper o Elías Bendodo no tenen cap problema en soltar als mitjans de comunicació afins que, a més, els fan d’altaveu permanentment. I sense molestar-se ni despentinar-se en comprovar la veracitat de les afirmacions que fan. Sense cap verificació i endavant.

Després ens diran que devem confiar en ells i elles, que representen la unitat, l’estabilitat i la centralitat d’un discurs que cada dia s’apropa més i més als postulats del partit ultradretà amb qui ja governen, per exemple la Generalitat Valenciana. I, com hem pogut comprovar, de les primeres coses que han fet és donar ales en matèria cultural o de violències masclistes, a la ultradreta. I espera que acaben de començar.

I és que el discurs de la por que no paren de fer servir els dirigents del PP és molt perillós perquè el que volen transmetre és que sense ells al capdavant dels diferents governs només existeix el caos. I, com hem pogut comprovar als últims anys, amb la gestió d’una pandèmia mundial, d’una guerra a Europa i amb la gestió de l’erupció d’un volcà en una zona perifèrica de l’Estat Espanyol, malgrat que les coses en alguns moments s’han pogut fer millor, en general el govern ho ha gestionat amb el vistiplau positiu d’Europa.

No poden dir el mateix de les actuacions del PP a Europa o no han dubtat en anar per desprestigiar les accions de govern, sols pel fet partidiste, la qual cosa no parla massa bé del que es pot esperar d’ells.

En qualsevol cas, Feijoó s'hauria de fer mirar qui li fa els discursos i revisar-los o, millor dit, revisar tot el discurs del PP i abandonar la confrontació i buscar les vies d’encontre socials, en lloc d’agitar els carres i fer-li cas al partit ultradretà als seus discursos i estratègies rupturistes.

En cas contrari, no li quedarà altre remei que continuar exposant-se i fer de les mentides el seu mantra diari que al final ja ningú creurà.

La vella estratègia de “que ve el llop” repetida fins a la sacietat, aconsegueix que al final, ningú la crega. I les mentides, no per més repetides s’acaben convertint en veritats. I això haurien de saber-ho els estrategues del PP.