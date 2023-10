Con un buen nombre, con un nombre aparente, con un nombre sonoro, más de la mitad del trabajo está hecha. Si tienes la suerte de llamarte como Dios manda, puedes dedicarte a casi cualquier actividad con garantías de éxito multitudinario. Porque yo no sólo defiendo que el hábito sí hace al monje: sostengo que el hábito “es” el monje. La piel es lo más profundo, la apariencia es lo que nos define, el recubrimiento es el fondo de la cuestión. Y un nombre campanudo, un nombre sinfónico, un nombre pirotécnico constituye no sólo la mejor carta de presentación, sino que se transforma en un destino.

Si te llamas Shakespeare, ¿cómo no vas a terminar escribiendo en versos de mármol sobre las tribulaciones de un joven príncipe de Dinamarca, al que se le aparece el fantasma de su padre, para pedirle que vengue su asesinato en la figura de Claudio, hermano del príncipe? Es que no hay escapatoria, estaba cantado. Es que no hay que ser casi ni poeta: basta con dejarse llevar de las consonantes y las vocales de tu nombre. Chéspir. Schespiaarrr. Así cualquiera.

Estoy seguro de que yo habría sido más feliz de haber podido incluir alguna grafía extravagante en mi apellido: por ejemplo, un par de oes con barra oblicua de las que se gastan los daneses y noruegos, y una diéresis en todo lo alto, y una ce con cedilla como mínimo. Algo de este estilo: Kaoroal Märçall, pronunciado Cráorial Meórsoal en correcto español. De haberme bautizado así, a estas alturas sería un maestro en las honduras abisales del espíritu, un virtuoso en las prospecciones insondables de la culpa centroeuropea.

Si en España no hemos llegado a mucho más, se debe a la poca rotundidad gráfica, fonética y morfológica de nuestros apellidos (a eso, y al hecho de que el himno nacional no tenga una letra que podamos cantar a coro, con llamadas a degollar al invasor y epítetos cargados de heroicidad). A un país con tanto Pérez, tanto García y tanto Martínez no se le puede augurar nada bueno. Para triunfar en la vida, uno debe quitarse el primer apellido y hacerse llamar Lorca, que sí que tiene sonoridades de agua arabigoandaluza por las fuentes de la Alhambra.

Nuestro sempiterno retraso histórico es de naturaleza acústica, nominal. Levantamos la cabeza cuando sale algún Larra, algún Unamuno, algún Cervantes, algún Quevedo, algún Picasso, predestinados a escribir y pintar, desde la cuna. Si yo hubiera tenido una doble ese en mi apellido, otro gallo hubiera cantado: o “hubiesse”. O dos zetas: si te regalan dos zetas de nacimiento, como a Velázquez, ¿cómo carajo no ibas a pintar meninas y a pintarte pintándolas?