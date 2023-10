Tiempo de creer más que de saber

Aprovecho estos días de verano que el cambio climático nos ha regalado para ovillarme sentado ante el inmenso azul, plateado a estas horas tempranas. Un mar viejo, que susurra más que ruge, de olas plácidas sin espuma. Como si nada pudiera pasar. Mejor, como si nada no hubiera pasado ya. Como si no nos hubiéramos visto ya las caras. Nubes sólidas que viajan a ritmo calmado dan cobijo a estas mañanas.

Cojo el coche. Es festivo, pero toca guardia. No todo es malo: las carreteras siempre están más tranquilas. No llevo ni cinco minutos. Una rotonda está llena de coches de policía, otros turismos parados, una ambulancia, sanitarios que se mueven presurosos mientras sacan tubos de una mochila. La bici en el suelo señala quién es la víctima una vez más. El silencio presagia la presencia de la muerte. Un policía ordena que sigamos y no entorpezcamos el tráfico. El río humano ha de seguir. Siento que he rozado la tragedia. Al poco de llegar a la redacción, el aviso de Emergencias confirma el suceso. «Ciclista de 49 años muerta en Canet d’En Berenguer en una colisión con un turismo». Imagino la llamada a la madre, o al hijo, o a la pareja. Pienso en la última frase que oyó al salir de casa. Si se fue enfadada, si se sintió querida. Pienso en qué canción fue la última que sonó en sus auriculares, si los llevaba. No importa. ¿Qué pasó? Esa mañana salió, como tantas, y ya está, fin de la historia. No hay más. Presente y soledad. Al poco salen datos nuevos. El conductor del coche tenía 63 años y da positivo en el test de drogas realizado en el lugar. ¿Importa algo ya? Aclarar responsabilidades alivia conciencias al menos.

En momentos como este tengo la certeza de que si recordáramos nuestra insignificancia y fugacidad no habría tanta tragedia colectiva, tanto sueño de grandeza de naciones y religiones de consecuencias terribles. De nuevo, el planeta está bajo un un choque de fe, que deja muertos inocentes y miseria. ¿Para qué? No parece que la historia funcione como vacuna. Llevamos desde la Edad Media con guerras con el mundo musulmán. La descolonización avivó esa llama y la globalización ha facilitado el incendio al hacer más notorio el contraste de sociedades y promover la creación de nuevos muros para separarlas. Podemos seguir con nuestro sentimiento de superioridad, mirando por encima del hombro a los que rigen su vida por la fe y mofándonos de Mahoma, pero la única solución de verdad a medio plazo es la contaminación de sociedades y la propagación del laicismo en el mundo musulmán. La cuestión es cómo hacerlo, porque ni la prosperidad económica (Arabia Saudí ahí está) ni la democracia (Irán, por ejemplo) bastan por sí solas. La esperanza es la resistencia al fundamentalismo que emerge en muchos de estos países: respaldarla debería ser una obligación hoy.

El otro no está tan lejos. Estos son buenos tiempos también para la fe en el viejo Occidente. Es tiempo de creer más que de saber. ¿Qué sabemos del ataque al hospital de Gaza? Casi nada. Ni la cifra de víctimas puede darse por buena. No sabemos con certeza quién lanzó los proyectiles. Es la realidad de una era sin organismos independientes poderosos y de prestigio y en la que se ha apartado a los medios de comunicación (debilitados económicamente a su vez) del centro de los conflictos. En estos ha pasado a librarse otra batalla, la de la propaganda. Sin informaciones fiables, este es el siglo de la desconfianza. Un nuevo tiempo de los bandos, porque si se trata de creer se cree siempre a los que piensan como uno mismo. El populismo es razón de fe (muchas veces por dimisión de la política de verdad, la que intenta soluciones sinceras). El trumpismo en sus versiones variadas (estadounidense, europea o ahora argentina) hunde su esencia en creer en el líder incluso a pesar de lo que diga y digan de él. El populismo es nuestra religión democrática.

Vuelvo a casa. Solo los faros rompen la oscuridad. Paso por el lugar del accidente. Aminoro la marcha. Busco algún rastro. Nada. Absolutamente nada. Como si no hubiera pasado nada. El río humano sigue su curso. Quizá es un mensaje, pienso. Y sonrío sin venir a cuento. Reírse de uno mismo (de todos) es una actitud elemental para saber que estás vivo. Después de 54 años y pico de trajinar estos descampados (empedrados y emocionales), he llegado a pocas conclusiones, y casi ninguna que valga la pena, pero una de ellas es que sin la capacidad de reírte de ti, que significa tomar distancia de tus miserias y penas, relativizarlas y burlarlas, y sin la de soñar despierto, ya estás más allá que acá. Acelero. Estoy cerca de casa. Ya oigo las olas.