Es curioso que nuestra tradición cristiana occidental siempre haya vinculado dos tipos de catástrofe, la convivencial y la natural: «Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares …» (Mateo, 24.7-13). El desastre cultural –relativo a los saberes acumulados por un grupo de personas que han convivido a lo largo de su historia– y el desastre climático no están relacionados, pero coinciden en ser desastres provocados por el ser humano.

Sobre el gran desastre de la naturaleza ya no tenemos prácticamente control, sobre el segundo, todavía. Lo malo es que ni se hizo caso a los especialistas en aquel ni se está haciendo en este. No es ninguna novedad reclamar que el catalán, el vasco y el gallego sean lenguas oficiales en el Congreso y en el Senado. Se trata de una aspiración reiteradamente argumentada en las «Bases para un pacto lingüístico en España» elaboradas por medio centenar de académicos que nos reunimos en 2015 en el Institut d’Estudis Catalans. Y eso que lo que se pedía no era nada raro, sobran ejemplos fuera de nuestras fronteras: el flamenco, el francés y el alemán son las lenguas oficiales del parlamento belga. No obstante, solo constituye una parte de la solución: la equiparación constitucional de los idiomas del imperio austro-húngaro era absoluta y, sin embargo, todos sabemos cómo acabó la corona dual de los Habsburgo. Es muy peligroso jugar con los sentimientos lingüísticos de la gente digan lo que digan las leyes que se le pretende imponer.

Ahora, a algunos de nuestros políticos les conviene hacer como que han descubierto el Mediterráneo pidiendo a gritos la sostenibilidad plurilingüística. Jamás escucharon a los especialistas, que venimos reclamando que el tema de las lenguas debe satisfacerse constitucionalmente a gusto de todos los ciudadanos, cualquiera que sea su idioma materno. No es un tema de pinganillos, como piensan, sino de cordialidad mutua. Da bastante vergüenza que en España una persona culta necesite un intérprete para entender a alguien que habla en un idioma romance peninsular (el vasco, naturalmente, es otra historia). O sea que lo que es habitual en la calle resulta inconcebible en el parlamento. Pero ahí tienen a nuestros próceres: sacando pecho con pequeños cambios cosméticos para conservar su sillón. Todo menos ponerse a estudiar lenguas. Como continúa el texto de Mateo: «Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». En eso estamos. Ándense con ojo. Las lenguas nunca se enfrentaron unas a otras, simplemente convivieron. No hay que tolerarlas, hay que amarlas. Si en vez de procurar su armonización, atizan los conflictos entre sus hablantes, perderemos todos.