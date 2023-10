Ya no pasan taxis libres por la Gran Vía

Es jueves y después de comer en Regne de València vamos a la Gran Vía a coger un taxi. Tras más de cinco minutos se acerca una luz verde, y hay que estar hábil para que te vea entre autobuses y la competencia que ha generado la espera. Como usuario más profesional que ocasional ya había observado un cierto cambio, para mal, del servicio de taxis, pero si ya hay que esperar en la Gran Vía tenemos un problema. El sector es el más diverso que existe. Desde conductores que consideran a Abascal un peligroso izquierdista, hasta fieles lectores de Bakunin. Habladores, mudos, simpáticos, desagradables, tertulianos, fieles de emisora y liberales musicales. Hasta uno que tenía puesto en la radio ‘Cuando los elefantes sueñan con la música’, y se quedó sin propina porque ya no llevamos efectivo. «Card or cash», me preguntó la semana pasada uno, y pese a la falta urgente de un ‘defensor de los usuarios de taxi’, en la forma de pago reside uno de los principales problemas del deficiente servicio actual.

Sin propinas. Por razones familiares conozco a varios profesionales. Autónomos maltratados con más de doce horas de trabajo para un sueldo digno, que engañaban con las gratificaciones extra. Ese pico que redondeaba el billete, cuando llevábamos dinero en el bolsillo, y aunque también puedes dar propina con la tarjeta, no es lo mismo, porque la mayoría de choferes son asalariados del propietario de la licencia, y por tanto, de la cuenta bancaria asociada al datáfono. Hasta que no se hizo obligatoria la opción de pagar con ‘card’ muchos taxistas no aceptan las tarjetas. E incluso ahora, una minoría, cuando necesitan extras en efectivo, te avisan antes de darle al taxímetro que se les ha estropeado la máquina de cobro. Paradas. Así que muchos propietarios de licencia, algunos con varias, tienen contratados dos conductores a turnos de doce horas, con un sueldo mínimo, y con la amenaza de una media de ingresos. Aunque hay paisanos en esa circunstancia, la mayoría son sudamericanos, paquistaníes y europeos del este. Taxistas que copan las paradas del aeropuerto, Joaquín Sorolla, el Puerto, o la estación de autobuses, además de las señaladas en los hospitales, con La Fe como prioritaria. De esa manera evitan quemar combustible, disparado por la inflación, y consiguen carreras largas, de más de 10 euros. Y cuando dejan al cliente vuelven a esas paradas habituales, a veces sin poner el verde, evitando el centro, así que los pocos libres que pasan por las Grandes Vías son escasos. Atasco. La biología de la clientela de toda la vida y la llegada de las nuevas empresas de transporte público con conductor, donde su aplicación permite ver lo que costará el servicio, ha hecho el resto. Aunque también existen aplicaciones similares en los taxis, han llegado tarde y muchas veces mal. La gente joven que sale por la noche, ha comprobado que uno de esos nuevos servicios entre cuatro resulta más barato que uno tradicional, además de contar con vehículos más amplios y limpios. Una ciudad con un pésimo servicio de taxis está al borde del abismo. El populismo de la seguridad ciudadana El sábado mataron a cuchilladas a un joven en Orriols en plena calle y a la luz del día. Días antes hubo un tiroteo en el Cabanyal y antes otro asesinato en Benetússer por la noche. Con toda probabilidad, el tráfico y consumo de estupefacientes están detrás de estos crímenes, porque tampoco hay efectivo en la calle, ni en los comercios, lo que provoca una crisis en la oferta y demanda del mercado de la droga. Los jefes policiales, así como los patrulleros, son los mismos que hace un año, cuando el ayuntamiento estaba gestionado por otro colores, y los ahora gobernantes hacían electoralismo sobre la inseguridad ciudadana. Los mismos que ahora tras el acuerdo PP-Vox se reparten esas mismas competencias, y que en 100 días ya llevan más homicidios que muchos de los años anteriores. Hacer populismo sobre un fenómeno que tiene muchas aristas desacredita a quien lo hace, por eso y ante una época complicada sobre este asunto, sería oportuno un gran consenso cívico.