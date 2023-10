Aletea brazos mientras por la boca escupe improperios. La chica del coche de delante ha osado tardar cinco segundos en arrancar. Ella pide calma, él la atosiga. Pica embrague y acelera, provocando un fuerte estruendo en una de las vías principales de una localidad cualquiera. A quince metros, los hinchables reúnen a la juventud, que salta ajena a la mala educación. Un país se evalúa al volante. Es complicado contar con lugar mejor para observar la verdadera esencia patria. Esa en la que los hombres se empoderan (un poco más), agreden con impunidad y sueñan a diario, de forma pueril, con exhibirse por las calles de Mónaco. Preocupante si se tiene en cuenta que los coches dominan el 68 % del espacio público en las ciudades de España. Los coches y el comportamiento asociado a su conducción.

La reflexión mental de este texto coincide con un post digital aleatorio (espero que aleatorio, pues de lo contrario los algoritmos de las redes sociales ya leen mentes) de una pugna por una autovía andaluza. Dos hombres cambian violentamente de carril entre acelerones y frenazos. Un tercero graba el envite para denunciarlo. La rabia corre por sus venas, la sien les palpita. Saben de las infracciones viales, incluso del peligro físico propio y ajeno, pero su honor, quién sabe cómo y cuándo mancillado, está en juego. Ganar es perder, perder es perder. Pero ellos sienten algo parecido al poder. Con sus posibilidades infinitas e inciertas. No hay responsabilidad individual, les mueve algo más grande, quizá un pensamiento estructural. Sirven a la masa y en su escenificación viril se deben al público. Y entre la multitud no hay sentimiento de responsabilidad personal. Al final, chocan, dando tumbos por la carretera hasta acabar en el arcén. Uno parece querer huir pero el coche decide que basta de tonterías. La grabación acaba. Quizá después ambos conductores lleguen a las manos. Porque la violencia al volante se traslada fuera del habitáculo si los segundos no achacan los ánimos. La vida quiere imponerse pero precisa alejarse de las cuatro ruedas. El volante, como el fútbol, han sido siempre, la patente de corso para el insulto, la agresividad y el acoso, como también para el machismo o el elitismo. Porque el coche fue y es visto como una herramienta de posicionamiento social. Ya sea por precio o por chulería.

La mujer es más cauta, menos soberbia, más precavida. Ni que decir tiene que hay buenas y malas conductoras pero de normal no sale a la carretera a medir el tamaño de su miembro reproductor. Como tampoco, en la vida más palpable lejos de la burbuja automovilística, vota a partidos políticos cuya única aportación es la provocación soez, el macarrismo violento y la persecución del débil. Un comportamiento que, militantes y votantes convencidos, trasladarán al volante. Increpando a las mujeres porque no saben conducir, acechando a los ciclistas que, en la carretera, son la clase subalterna, o quemando llantas porque en la vida, como en el coche, la hombría merece ser reivindicada. País éste de acelerones inútiles.