El mercado de invierno

El pesoe y Sumar han sellado el acuerdo para investir a Sánchez. Tremendo. No obstante, en la fuerza mayoritaria queda aún la consulta obligatoria y vinculante a la militancia sobre el pacto de coalición que conlleva sus plazos hasta que las urnas sean colocadas y se emita el voto. A todo esto en la pregunta que se elaborará para refrendar el acuerdo no habrá alusión alguna a la amnistía. El cuadro de especialistas en psiquiatría del que se echó mano desde el principio con buen criterio se sabe que no anda bien. Necesita ayuda.

Esto ha dado margen a que Feijóo vaya y venga no se sabe bien hacia dónde al igual que ocurrió en el mesecito que empleó en no llegar a ningún lado con aquella investidura que se sabía estéril. Ahora, además de los mítines de fin de semana con tal de hablar de lo único que se casca a diario, el sucesor de Casado aprovecha para darse un barniz de apoyo al autogobierno en el mismo Gernika y para propiciar tanto ahí como en Cataluña un cambio al frente de la formación por ver si después del enésimo es posible un siglo de estos sacar cabeza. Pero como tiene tanto tiempo libre se sabe que viene dándole vueltas a sustituciones en la cúspide interna lo que debe tener aquello con una atmósfera complicada de describir hasta el punto que la sección de psicoanálisis del colegio de psiquiatras ya no da abasto. El caso es que el pesoe ha prolongado hasta febrero el contrato de su gurú electoral por si acaso el 10 de enero tenemos fiesta. Aleix Sanmartín es quien puso en órbita a Juanma Moreno, el que volvió al enjambre socialista en el que se inició como asesor del grupo municipal cordobés y que, tras el trastorno de mayo, aventuró que había partido dada la escasa pérdida de votos. Proporciona un software de datos que permite captar el voto indeciso a través de las redes. Lo malo es que le funciona y que, cuanta mayor incertidumbre, más trazas de precisar ayuda tienen los candidatos y más engorda él. Le han ampliado porque, si no, en la repetición de la jugada se va con los otros el pavo.