Cuando no hay mañana ni nostalgia

Creíamos en 1989, cuando el muro de Berlín se vino abajo de viejo y desgastado, que el siglo por venir iba a ser el mejor, sin guerras frías ni amenazas con cabezas nucleares, con Rusia subiéndose a la clase media de la democracia y forjando más pronto que tarde una gran Europa que aprendería de los ríos de sangre del siglo XX y sus desvaríos totalitarios. Asumíamos la dinastía del dinero a cambio de una cierta idea de paz, orden y progreso social. Esas pocas horas quizá son lo más cerca que hemos estado del paraíso.

Los Balcanes nos demostraron pronto que todo iba a ser más difícil, con renovados nacionalismos y conflictos de religión, con fronteras sentimentales más altas que viejos muros de hormigón. Se fue Marx sin que Jesús pudiera celebrar la victoria por incomparecencia de los suyos y el hilo del mundo y sus noticias pasó a hilvanarse en la guerra entre Yahvé y Alá. Los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York fueron la gran tragedia de presentación del nuevo tiempo.

Se fue Marx y apareció África como el gran desaguisado del viejo continente, la escombrera donde hedían imperios rotos y odios atávicos sin resolver. Vamos por 2023 y Yahvé y Alá continúan ansiosos de sangre en una tierra prometida que sigue sin prometer paz, y sin que Jesús pueda decir ni mu. Y Oriente y sus desastres hoy son solo el escaparate de un continente rico que malvive esquilmado por el viejo mundo y sembrado de corrupción. Su rostro en este tiempo son estos cayucos que se lanzan a la aventura del Mediterráneo llenos de jóvenes dispuestos a jugarse la vida a cara o cruz para encontrar, si llegan a buen puerto, mensajes políticos de rechazo y odio. Seres condenados a los márgenes en tierra propia y extraña.

Tropiezo estas noches al regresar a casa con un hombre de origen africano. Un cartón mal doblado es su colchón. Una manta es su refugio en el zaguán del centro de jubilados. No imagino cómo ha llegado hasta aquí, pero sé que se distingue muy poco de la mujer que encuentro cada mañana, a la misma hora, cerca de la playa. Anda sola, con una bolsa en cada mano, de esas grandes que venden en los supermercados para no usar de las desechables. Lleva una colchoneta debajo del brazo que aún debe desprender el calor de su cuerpo. Calza unas crocs sin calcetines y viste un suéter azul triste y un vaquero para el que le falta cuerpo. Hay algo en ella que sugiere otras vidas, incluso alguna de esas que diríamos normal, si existe. Habla sola en voz baja y no mira a la cara de los que pasan cerca, como tampoco hace él cuando lo ves encogido buscando el calor de la manta. El rasgo más común de la indigencia es huir de los ojos de los otros, la certeza de la soledad.

Humanos ambos, a pesar de vidas diferentes y nacer en continentes alejados por mares y océanos. Simplemente humanos, como el que les mira y sigue caminando, con su vida hacia otra parte. No está tan lejos de ellos, lo sabe. Un mal giro del destino y la pobreza está cerca, quién sabe si la calle. Una mala guerra (todas lo son) y, como consecuencia obligada, el exilio o la emigración forzadas. No está tan lejos en nuestro pasado. Humanos, solo humanos.

Nos creíamos que habíamos ganado a la historia y no podemos ser si no construimos nuestras propias máquinas de tortura: a veces, una nación o una religión, llevadas hasta el fanatismo y la sinrazón; otras, el dinero y sus ansias y sus mil maneras de liquidar el alma.

El alma. Ya me he puesto estupendo y me he pasado de frenada. La verdad es que la gran certeza es la duda. ¿Sirve de algo esto que escribo? ¿Para qué tantas vueltas? ¿No sería más provechoso dedicar el tiempo a otras cosas? Quizá algo así debe de ser estar de vuelta, mirar la vida desde el balcón, implicándote ya lo menos posible. Puede que sea lo inteligente, pero quizá esa es la verdadera indigencia, cuando no hay mañana ni nostalgia. Seguiremos soñando en derribar los muros que nos pongan.