No es podia haver triat un nom més suggestiu i bonic: Plaça del Llibre. És a dir àgora, fòrum, pessic de ciutat que, durant uns dies, esdevé regne de les narracions de paper. Un oasi de tranquil·litat, freqüentat per visitants que hi passegen amunt i avall, fullegen tota classe de textos, en compren, tenen accés a les activitats d’animació lectora, es relaxen amb els concerts, riuen amb les propostes per a les criatures... I és que la Plaça del Llibre és una vitrina anual de la literatura en valencià, incloent-hi també el camp de la il·lustració i l’editorial; un acte de difusió i foment de les nostres lletres; una festivitat que s’ha anat consolidant amb èxit, any rere any, gràcies a totes les persones que s’hi han implicat. És la major exhibició del treball, creativitat i qualitat del sector professional del llibre. I en són desenes els exemples que es poden localitzar a les casetes d’aquest mercat de la imaginació i la fantasia a l’aire lliure.

Així i tot, el 2013, la primera edició de la Plaça del Llibre es va fer en un lloc tancat, a l’edifici Octubre Centre de Cultura Contemporània. Per què? Perquè manava el partit de Rita Barberà i es veu que no els atreia la lectura, i molt menys en valencià. Però uns anys més tard, quan una onada de vent refrescant va sobrevolar la nostra terra, les editorials van eixir al carrer i, per fi, la Plaça del Llibre es va muntar on li pertocava: al bell mig de la plaça de l’Ajuntament de València. Hui en festegem l’onzena edició i les autoritats actuals n’han tornat a defugir el compromís; l’esdeveniment ha hagut d’emigrar i buscar-se un altre espai. Gràcies a la implicació de la Universitat de València, l’ha trobat: el magnífic Jardí Botànic. En l’actualitat, vivint en el món que vivim, hi ha poques coses que il·lusionen més que topetar-se amb molta gent junta celebrant pacíficament l’art d’escriure en la nostra llengua. Si els governants són incapaços d’entendre-ho, cal recordar-los-ho: allà on s’exhibisca cultura en valencià, siga de la forma que siga, sempre hi haurà ulls per contemplar-la, esperits per delectar-se’n i aplaudiments per enaltir-ne el camí. Ens veiem a la nostra Plaça del Llibre?