Hoy martes 31 de octubre, la princesa Leonor cumple 18 años y jurará la Constitución, como hizo su padre al asumir la Corona el 19 de junio de 2014, fecha coincidente con el 307 aniversario de la quema de la ciudad de Xàtiva por su ascendiente Felipe V.

En estos 9 años y medio transcurridos entre ambas fechas, no se ha realizado ninguna modificación constitucional, lo que lógicamente en una monarquía parlamentaria no es responsabilidad de Felipe VI. Son el PP y el PSOE los que no han considerado necesario seriamente actualizar el texto constitucional.

No obstante, hay una notable diferencia para los valencianos entre el año 2014 y este 2023. Cuando Felipe VI accedió al trono, el ordenamiento jurídico español nos permitía a los valencianos desde la aprobación del Estatuto reformado en 2006, legislar en materia civil, y los valencianos se casaban con un régimen específico de separación de bienes, se aplicaban efectos civiles a las uniones de hecho y existía una normativa propia para la custodia de los hijos caso de crisis de pareja entre sus progenitores, y además las Corts, no tenían limitada hasta el absurdo una capacidad legislativa, de la que disponían su precedente histórico, Les Corts estamentales de Jaume I, desde mediados del siglo XIII.

Todo cambió cuando el Tribunal Constitucional en el año 2016, determino que eran nulas las leyes civiles valencianas de familia. Esas frustrantes sentencias, motivaron que las Corts, tradicionalmente poco litigantes con el gobierno o las Cortes Generales, plantearan por los cauces constitucionales establecidos, una reforma constitucional para incorporar 41 nuevas palabras al texto de 1978, por medio de un segundo párrafo en la Disposición Adicional segunda: «La competencia legislativa civil de las comunidades autónomas, asumida a sus propios estatutos conforme al artículo 149.1.8.ª de la Constitución, se extenderá a la recuperación y la actualización de su derecho privado histórico de acuerdo con los valores y los principios constitucionales».

Esas 41 palabras que muchos valencianos queremos incorporar a la Constitución de todos, consideran las Corts Valencianes que servirán para acabar con una discriminación que arrastramos desde que Felipe V, abolió en 1707 los Furs de Valéncia, normas que en gran parte eran de derecho privado.

De la Constitución que jurará la princesa sobra una palabra, tremendamente ofensiva para 4 millones de personas con discapacidades diversas: disminuidos. Cermi, representante de todos los colectivos defensores de las personas con dificultades diversas, lleva años reclamando que la norma suprema española, trate decentemente a millones de españoles, con poca fortuna, pero cada vez más cargados de razones.

El ministro Bolaños, como competente en la materia de reforma constitucional ha sido incapaz de conseguir acuerdos con el PP – claro que Cuca Gamarra ha ayudado poco a la petición de Cermi y a la de les Corts- para evitar ese sonrojo a la Princesa, y a todos los que creemos en el «respeto a los derechos de las personas y de las Comunidades Autónomas», términos incluidos en la formula de jura constitucional que hoy presta la princesa.

45 años después de la promulgación de la Constitución de 1978, gracias a los Bolaños y a las Cucas que pueblan nuestra clase política, la princesa Leonor jurará una Carta Magna en la que las personas con discapacidades son constitucionalmente ‘disminuidas’, las Corts chuleadas y los valencianos seguimos discriminados en nuestros ‘derechos civiles’. Y encima, el pacto PSOE-Sumar (Compromís) para la investidura de Pedro Sánchez, entre sus más de 240 medidas, seguramente por presión de Bolaños, no prevé la reforma valenciana que apoyan todos los grupos de las Corts, excepto Vox, 541 municipios, y la mayor parte de la sociedad civil valenciana.

Es injustificable que el PSPV y Compromís sean incapaces de alzar la voz contra sus Bolaños y Yolandas.

¿Para cuándo el respeto en las estructurales estatales de los partidos a los intereses valencianos?