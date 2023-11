La setmana passada el vicepresident de la Generalitat i conseller de Cultura anuncià que el seu departament no donarà suport a «cap col·lectiu ni artista que fomente allò que ens divideix i no és legal –ja que no està en el marc estatutari–, com és la idea del País Valencià». Justificava, d’aquesta manera, la seua negativa a incloure un autor tan reconegut com Manuel Baixauli en el cicle d’escriptors de la Biblioteca Valenciana.

Com molts lectors recordaran, no és la primera vegada que els representants polítics de la dreta local s’expressen en aquests termes. Així, en maig de 2004 Pedro Agramunt, senador del Partit Popular, interrompé una intervenció de l’aleshores president del govern espanyol al crit de «¡Se llama Comunidad Valenciana!», just en el moment en què Zapatero apel·lava al «presidente del País Valenciano» (un episodi que, per cert, meresqué un article memorable de Francesc de Paula Burguera titulat «Hacer el ridículo»). Mentre que en març de 2018 Francesc Camps, expresident de la Generalitat, respongué visiblement irritat a una diputada catalana que havia fet referència al País Valencià, tot assegurant que «no puedo soportar el insulto al que estoy siendo sometido. No existe el País Valenciano, existe la Comunidad Valenciana».

La veritat és que, vist en perspectiva, aquesta obstinació a condemnar una denominació que compta amb una llarga tradició històrica resulta ben eloqüent i significativa. En aquest sentit, caldrà recordar que una societat cultural privada tan preada per la dreta local com Lo Rat Penat utilitzà, durant bona part del segle XX i sense complexos ni censures, la idea del País Valencià per a referir-se al territori que s’estén entre Oriola i Vinaròs.

De fet, si els actuals responsables autonòmics consulten els fons de la Biblioteca Valenciana comprovaran que, en 1962, Lo Rat Penat publicà un opuscle titulat Mossén Alcover i el País Valencià; que, entre els anys 1960 i 1964, els ratpenatistes impulsaren cinc trobades anuals que varen ser qualificades com a «aplecs de la Joventut del País Valencià»; i que, en 1972, organitzaren un concurs musical que meresqué el títol de «I Festival Cançó Folk del País Valencià», tal com podrà testimoniar l’amic Rafa Esteve-Casanova, que n’actuà com a cronista. Per tant, què va passar perquè, el que era habitual en 1972, menys d’una dècada després fora qualificat d’intolerable?