En més d’una ocasió, necessitem escriure d’un tema que ens produïx admiració. Una bona manera d’iniciar l’escrit és emprar la locució ‘en vista de’ per a anunciar la causa que ens motiva a omplir el paper. Si la pronunciem, indiquem que una acció, parer o opinió s’expressa en atenció a alguna cosa.

Esta setmana la necessite per a reflexionar sobre l’actor Paco Sarro. He sabut de la seua jubilació com a policia local de València. ‘En vista’ d’eixe adeu professional naixen estes línies.

No sé si per a una gran majoria el nom de Paco Sarro diu molt. De segur que per al nombrós públic de la sèrie valenciana ‘l’Alqueria Blanca” sempre serà “Ferri”.

Està bé que s’assimile la trajectòria d’un actor a un paper. Però, existix el perill que s’oblide que darrere està l’excel·lent professional que s’inicià en el teatre Talia ‘en vista de’ triomfar a Madrid.

Ara, és notícia la jubilació del policia Sarro. Entrà en l’ofici ‘en vista de’ ser actor. Son pare li va dir que, si desitjava fer-se artista, primer havia de tindre un treball segur. Sabia el que deia per què era guàrdia dels jardins del Real i alhora feia concerts amb la guitarra hawaiana. Fou el millor deixeble de l’estivellenc i destacat músic Daniel Arnau. Eixe fet ens va unir. Retornant a l’ofici policial, cal dir que ingressà en la plantilla l’any 1986.

Estudià el temari com si fora un paper de teatre i va actuar tan bé que aprovà amb nota. En estos anys, ha treballat en Ciutat Vella, protegint i salvant. Té moltes anècdotes. Per exemple, una vegada va traure el cap d’un xiquet que el tenia enganxat en un ascensor. Paco, allà on va, es deixa notar pel seu sentit d’humor i positivisme.

És estimat i valorat. No sé com ha pogut compaginar dos oficis amb la mateixa dignitat. Per això, i molt més, admire el policia local, l’actor i el rapsode que un dia estrenà el “Cant a Estivella”. Ho dic, encara que a la seua dona, l’estimada Pepa, no li agrade massa que n’escriga.

En definitiva, tinguem en compte sempre ‘en vista de’ qui paga la pena escriure. Quan passa el temps, sols es recorden amb intensitat les bones accions que hem dedicat als altres. De Paco Sarro, en quedaran moltes, en la policia local i els escenaris.