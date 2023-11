En España, en 1952, Pere Bosch Gimpera, planteaba, con el título, «La España de todos», su forma de pensarla: «España será la de todos, hecha por todos, o no será». Hoy nos encontramos, como ya recordábamos, ante la necesidad de avanzar en la construcción de la España posible. Un sistema de convivencia democrática, con reconocimiento de las identidades que la integran, contando con la financiación que corresponda, y como una opción política para el conjunto del Estado.

Los diversos temas deben ser resueltos profundizando en la democracia, buscando soluciones ambiciosas que faciliten la convivencia, sin que las diferencias supongan desigualdad. La opción federal puede permitir el reconocimiento de la diversidad dentro del propio Estado. El problema español, continúa pendiente mientras la solución no sea aceptada por las partes. Ni, «España nos roba», ni, «España se rompe», España debe componer un marco legislativo democráticamente aceptado para lo cual la propuesta de entendimiento resulta necesaria.

Partiendo de la voluntad de comprensión al aceptar que las cuestiones jurídicas sean acordadas tras la adopción de las decisiones políticas. Nuestra Constitución debe ser interpretada atendiendo a los cambios que demanda la sociedad. Temas varios deben ser tomados en consideración aportando soluciones que faciliten la convivencia, que, sin caer en la desigualdad, reconozcan la diversidad. Se parte del propósito de obtener el reconocimiento y la financiación necesaria para aquellas autonomías, como la nuestra, que, no ha obtenido, hasta la fecha, lo que le corresponde, en relación a su población, servicios atendidos y comparación interterritorial. Y cabe abordarlo, sin ignorarlo, negarlo, o imponer una solución que no sea aceptada por las partes. Se trata del reconocimiento de la identidad sin perder el concepto de equidad. Pues lo que debe ser, es el trato a cada cual en atención a su condición. Sin perder de vista que son numerosos los Estados democráticos en los cuales el trato diverso, en atención a su propia identidad, no se considera desigual sino equitativo, mientras que lo que se entiende como discriminatorio resulta ser el trato idéntico de quienes no lo son.

«El problema español», hoy todavía no resuelto, continúa siendo el mismo al que se refería Manuel Azaña, hace ya más de cien años, en la conferencia impartida, con ese título, en la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares, el 4 de febrero de 1911. Se trata del reconocimiento de la diversidad partiendo de un mismo plano de igualdad. Teniendo presente la cita del presidente Azaña, para la solución del problema, «que los españoles estén a gusto dentro de su Estado».

La España de las autonomías, debe avanzar hacia la federal desde la iniciativa de la España plural, y reconocer a cada cual según lo que es. Sin ataduras centralistas como tampoco exigencias independentistas que no se correspondan con la voluntad popular.