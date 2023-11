Hace ahora dos años, a principios de octubre del 2021, el The Wall Street Journal dio a conocer un informe que Instagram publicó en plena pandemia del covid-19 en el que se expresaba sobre los peligros de esta nueva red social. Sus conclusiones eran tremendas porque sus mismos creadores concluían que resultaba especialmente dañina para quienes la usaban con más frecuencia, sobre todo en jóvenes y adolescentes: «Agravamos los problemas de imagen corporal de una de cada tres mujeres. Un 13% de las usuarias británicas y un 6% de las estadounidenses achacan a la red social sus pensamientos suicidas». Y añadía: «Las chicas nos dicen que no les gusta la cantidad de tiempo que pasan en la app, pero sienten que tienen que aparecer ahí». Lo que confirmaba que no estábamos ante un informe más y, por ello, podíamos estar ante una de las noticias más importantes del año, ya que dichas conclusiones no procedían de un grupo que estaba en contra de las redes sociales, sino que tenía su origen en los mismos creadores y que dejaron durmiendo en un cajón hasta que un medio de comunicación lo descubrió y lo publicó. Tanto es así que Mark Zuckerberg, y resulta crucial recordarlo, afirmó ante el Congreso de EE.UU. en marzo de 2021: «Usar redes sociales para conectar con otras personas puede tener beneficios para la salud mental». Estas palabras se hicieron siendo conocedor del informe de los creadores de Instagram, es decir, mintió.

La gravedad del asunto no tuvo ninguna repercusión en el mundo. Todo ha seguido igual. La Unión Europea no ha trazado todavía un plan que afronte de forma clara y directa este problema que va a ser, sin lugar a dudas, uno de los temas de nuestro tiempo. En España, miren con qué estamos, pendientes de un pacto de Gobierno a expensas de una minoría que no llega ni al 1% del electorado español. Pero de este tema ni se habla ni se hablará. No está dentro de las prioridades de las agendas políticas. Mientras tanto, en los centros educativos cada vez somos más conscientes de las consecuencias negativas que la digitalización de la vida va a tener en las nuevas generaciones. Resulta curioso cómo en los países nórdicos y de Centroeuropa sí que están tomando nota de todo ello; están limitando la presencia de las nuevas tecnologías en las escuelas. Un ejemplo claro lo tenemos en Suecia, donde la ministra de Educación, Lotta Edholm ha defendido que la digitalización en las escuelas desemboca en una generación de analfabetos funcionales. Las escuelas suecas, apuntó, «necesitan volver a lo básico, a las habilidades básicas como leer, escribir y contar». Ahora se han limitado los dispositivos digitales y se han introducido de nuevo los libros de texto. Ahora tenemos otra oportunidad de tomarnos esto como un asunto de Estado y de salud pública. Hace unos días conocimos que la fiscalía de EE.UU. ha conseguido enfrentarse a la compañía tecnológica Meta por el daño y los efectos que provocan a los menores el consumo de sus productos: Instagram y Facebook. Los fiscales de 41 estados, demócratas y republicanos, han presentado una demanda en la que detallan cómo esas redes han tenido una incidencia negativa en la salud mental de los jóvenes: «Meta se ha aprovechado del dolor de los niños diseñando intencionadamente sus plataformas con características que les manipulan y les convierten en adictos», palabras de Letitia James, fiscal general de Nueva York. Lo grave del asunto es que Meta intentó en 2021 lanzar Instagram Kids para captar a los menores de 13 años siendo conscientes del daño que producía en la población adolescente y joven. La iniciativa fue frenada por la contestación de la sociedad civil y por el compromiso y la advertencia de los fiscales. Poco a poco, al otro lado del Atlántico, se está comenzando a reparar en el vacío legal que existe en muchísimos aspectos de la revolución digital. Y nosotros, ¿a qué esperamos? ¿Qué nos hace falta más? ¿Hasta cuando nuestro servilismo para con la digitalización del mundo, incluso si está en juego la salud de nuestros hijos?