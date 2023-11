Primero vino la reduflación, que fue y sigue siendo meter menos producto en la bolsa, escatimarnos la mercancía y cobrarnos lo mismo. Y luego ha llegado la escotiflación, que va siendo y será pagar a escote la crisis, cambiar unos ingredientes por otros, darnos gato por liebre, poner aceite de orujo, harina de otro costal y azúcar de risa en el bizcocho, que ahora es distinto pero nos lo cobran como si fuera el mismo. El timo evoluciona; la picaresca muta porque no hay otra cualidad española más versátil, imaginativa y proteica. Puede adoptar tantas formas que nos faltarán denominaciones; y por eso, como la matemática llama «enésimo» al guarismo que ocupa un lugar indeterminado en una serie o sucesión, llamaremos «descotiflación» al enésimo ardid comercial en la serie interminable de los timos; al timo venidero, que nunca será el último. Ya puede la economía empeorar cuanto quiera que la industria, el comercio y la política nos endosarán el cargo; nos aplicarán la reduflación, la escatiflación, el desinflado, la contrahechura y la chifladura. Sin límite; sin fin; superando a las mismísimas inteligencias artificiales; tendiendo a la descotiflación, que vale tanto como tender a infinito y a dejarnos con la camisa fuera, las chanclas roñosas, las bermudas descoloridas y el pelo hirsuto y aceitoso mientras hacemos cola en el tugurio del racionamiento. El timo se irá refinando paso a paso, detalle a detalle, resquicio a resquicio, variación a variación, metamorfosis a metamorfosis y triquiñuela imposible a triquiñuela imposible. Irán dándonos con la porra, con el zurriago, con el rebenque, con el furioso y acompasado bastoneo del cómitre, que no es otro que —ya lo hemos dicho— la picaresca organizada del comercio, la industria y la política en la consciencia de que juntos no tienen rival y poco pueden hacer para defenderse nuestras exiguas picarescas anónimas. Nos van a descotiflar; sacarán tajada, con mil petardos, de todo porque son los intermediarios, porque lo que pasa en el mundo nos llega tamizado, manipulado, manufacturado por ellos. No conservaremos ni el dinero en metálico porque harán que lo necesitemos todo, que lo gastemos todo y más que tuviéramos; porque nos ven las cuentas corrientes y saben que sube la fruta, la verdura, el pan, el aceite, la gasolina y hasta el agua pero salimos de copas y nos vamos de viaje, y reformamos la casa y cambiamos de coche y todavía nos queda. Ni siquiera les importa si lo ganamos en a o en b: simplemente han dado patente de corso al retortijón comercial; han puesto en marcha la máquina descotifladora. Es como una inspección de hacienda paralela; como una declaración complementaria obligatoria; como un impuesto del impuesto. Es el timo evolucionado, perfeccionado, construido sobre la ignorancia y la indefensión del populacho. Porque poco puede hacerse cuando nos venden lo mismo pero menos —cuando reduflan y se mofan—, o cuando nos venden otra cosa como si fuera lo mismo —cuando escatiflan y se befan—, y eso es indefensión; pero dilapidar el jubilestipendio en la excursión chabacana donde a cada paso le vacían a uno el bolsillo con reclamos chabacanos; pagar tres euros por una bebida que cuesta unos céntimos en el supermercado sólo para bebérsela papando moscas, colapsar los aeropuertos para irse donde no se ha perdido nada o rodar con el coche para lo mismo, ésas y las demás idioteces que se cometen ya son pura ignorancia. Nos ven el dinero y nos ven el plumero. Cojea la plebe de loca inquietud y culo de mal asiento. Renquea la chusma de inmoralidad y enseñaculismo, de voyeurismo y pizpiretismo, de soberbia existencial y pornoadicción. Se despepita la masa por malvivir y hacerles el juego a los acróbatas del timo, a los confederados de la picaresca y a los genios de la descotiflación. Con ella nos llevarán a la depauperación, a la humillación y a la pignoración absoluta. Descotiflando morimur.