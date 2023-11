Conocí a Pedro J. de la Peña hace varias décadas y fue un lujo conocerle y tratarle como persona. Es el escritor con el que mantuve más encuentros y conversaciones y momentos inolvidables de cultura, comunicación y trato personal. Era muy sutil, muy elegante y muy sincero. No escondía su saber nunca y lo practicaba en todo y con la escritura también. Su persona, recordaba lo que era, un señor, un excelente profesor, que siempre enseñaba con su palabra hablada y escrita, con su trato personal y con su docencia. Llegué tarde en la Universitat de València a matricularme con él de Literatura española en la licenciatura de historia del arte, como materia de libre opción, pero voy a contaros mis breves encuentros con él, muy personales y muy breves, pero muy cordiales e irradiando sabiduría, información y cultura y letras, en fin, humanidades para todos los públicos sino lo contrario, muy exigente y muy perfeccionista.

Recuerdo que le dí a leer mi libro inédito y me comentó, que él cuando escribía «afinaba cada tecla y cada palabra como si fuera un piano y entonces lo publicaba, cuando era totalmente “perfecto para él”». También le recuerdo en la tertulia en casa de una empresaria que le gustaba de la reunión de personas de la cultura y hablando de Lorca, de escritores y literatura española, a la que pertenecía con letras de oro. Nuestra última conversación fue entorno a su libro Pasión y muerte de los Romanov y me contó como se ilustró de tantas fuentes indirectas y de como se masacró a toda la familia Romanov de la manera más cruenta, salvaje y feroz. Se quedó por autografiarme su libro. Los libros que tengo suyos no tienen su dedicatoria personal y de escritor a escritora, es lo que le faltó a los libros, unos encuentros más, pero su educación dominica siempre le enorgulleció y su vida de escritor también. Una vez me dijo alguien que se parecía a él o era él, por la calle y de paso, a la muerte de Ricardo Bellveser, «Ricardo se ha reencarnado en ti». No creo en la reencarnación, pero si en en lo que todos los escritores me han enseñado, a escribir, a vivir, cada palabra como toda una vida y él también. El fue cambiando a lo largo de la vida, su personalidad y su trabajo también, así como sus relaciones y trato social, de más abierto a un público completamente abierto a un trato más reducido y personal, también cambió su domicilio y vida personal y se fue más lejos de nuestro restaurante Aquarium, donde siempre compartimos breves conversaciones, saludos muy afectuosos y mucho agradecimiento y deseos de muchos éxitos y felicidad personal y profesional.

Me avaló como miembro de C.L.A.V.E junto a Ricardo Bellveser.