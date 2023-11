La dreta i l’extrema (Feijóo i Abascal), diuen que Espanya no va bé i tenen raó, però és per la seua culpa, mira tu. La dreta sempre prefereix, quan no governa, que tot vaja malament, i com ara no van a governar, ho aprofiten per a pintar-ho tot de negre. Les dretes espanyoles indígenes pensen com Lluís XV (rei francès Borbó) que digué: après nous, le deluge (després de mi, el diluvi),perquè es creia el millor i imprescindible. La dreta espanyola pensa el mateix, és negativa de naixement i han anat empitjorant al llarg de la història, acumulant els trets genètics de supremacistes i de puresa de sang. Com és possible que essent tan «patriotes», preferisquen que res no funcione sense ells? Perquè creuen que Espanya és d’ells, quina contradicció. Per entendre’ls podem recórrer al zombi Trump, que també deia que tot ho feia pels USA, però que quan perdé les eleccions no dubtà a atacar els mateixos ciments de la democràcia americana, amb fake news, calumnies i convenis secrets amb altre zombi, Putin, a revoltar els seus seguidors, i assaltar el mateix Congrés.

Així les coses, crec que la gosadia de Pedro Sánchez fent convenir socialistes, sumaristes, podemites equilibrats i independentistes perifèrics, per aconseguir una majoria de progrés, tindrà èxit i es formarà el govern que ara li convé a Espanya. Als supremacistes Feijóo i Abascal els ha estat impossible pactar amb ningú i sols els queda posar pals a les rodes de l’Estat. O nosaltres o el diluvi, pensen. Ara és l’hora de l’Espanya de progrés i d’oblidar els malsons esperpèntics de la dreta. Crec que els qui estem al costat positiu de la brega hem d’ignorar la trista conxorxa fatxa, estèril i negativa de la dreta i hem de lamentar els disbarats que pateixen les autonomies i ciutats en mans de les dretes. El nou govern de progrés de l’Estat ha de governar per a la classe treballadora i mitjana i no per a les elits. Com crec que han de pagar més els qui més en tenen i que el progrès d’Espanya ha de començar per les autonomies, amb llurs llengües i cultures, com diu la Constitució. Sobre tot, crec que és el moment que ens pregunten si volem una tercera república o la monarquia franco-borbona actual. Espanya pot anar millor i hem de triar la trinxera on volem treballar o la brigada on ens envien.