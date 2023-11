Hola, ¿hay alguien ahí? Digo en el lado de las instituciones y la política. Si lo hay, quería decirle que ustedes pueden continuar en esto de la polarización, en el discurso del desastre total y en pactos que poco tienen que ver con lo que se ve y se huele en las calles. Quería decirle que pueden tensar las cuerdas de la concordia, pueden sacar a miles de adeptos de uno y otro lado a pasear banderas de más o menos colores, pueden seguir a lo suyo, con sus batallas que justifiquen su existencia, que los demás, los silenciosos, nos vamos a seguir entendiendo en esa misma plaza que ustedes ocupan temporalmente, en el mercado o en la sala de estar.

Vamos a seguir cenando con familiares que no opinan como nosotros y no pasará nada grave. Discutiremos, elevaremos el tono de voz, igual alguno se levanta de la mesa, quizá otro se va enojado esa noche a la cama. Crispen, cambien reglamentos, convoquen a presuntas masas, llamen a revueltas populares, saquen a pasear al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, sigan, pero les aseguro que la semana que viene, o la otra, los silenciosos volveremos a la mesa de la paella familiar, discutiremos y también reiremos y la vida continuará.

Llevamos años demostrándolo, exhibiendo que al final impera el ‘trellat’ en la gente corriente y ya les digo que me parece que va a volver a pasar, que se huele más sentido común colectivo del que a alguno le gustaría, aunque posiblemente ustedes ya lo sepan y de lo que se trate sea de retórica.

¿Que si me gustan estos acuerdos acelerados por la necesidad de formar gobierno y con quienes han demostrado que saben no respetar las reglas del juego? No creo que haya batallones de ciudadanos entusiasmados, diría yo. Y también que hay mucho de sacar tajada de la necesidad. Pero les diría también que la mayoría silenciosa ha pasado página, diría que no podemos seguir varados en un conflicto de hace seis años por el que hemos pagado todos ya demasiado y que si los pactos de marras, aunque oportunistas, sirven para que la política se centre más en la vida real, se baje del bordillo y cuelgue algunas banderas ajadas, pues puede valer la pena probar algo, agitar el árbol y actualizar esta España.

El periodismo (y el arte), en su mejor concepto, son útiles si sirven para comprender este mundo y este momento. En este periodo parece una tarea especialmente difícil, porque descifrar algo en tiempos sin código es casi más un juego de fortuna. Como tirar a los bolos: uno puede practicar mucho y convertirse en un experto, pero jamás podrá asegurar con certeza antes de lanzar que va a derribar todas las piezas.

¿Comprender este momento? Lanzo la bola y a ver qué pasa. Diría que la sociedad española ha cambiado más que la política española y que vivimos y padecemos esa disonancia. Han pasado casi cincuenta años y la estructura de poder de la Transición continúa tejiendo hilos. Una socialdemocracia de varias caras capaz de adaptarse antes que otros a cada giro del destino. Una derecha cristiana de conexión genética con el franquismo y que descubrió el poder destructor (transformador, diría el cínico) del ruido. Y un nacionalismo catalán y vasco serpenteante, egocéntrico y pragmático que ha amamantado, por contraposición, un Madrid ‘facha’ de patillas de torero que me niego a creer real.

Y ahí seguimos. El planeta revienta de calor, la globalización ha hecho añicos los negocios y los mercados de hace cincuenta años, internet ha revolucionado las comunicaciones (y la vida ordinaria) y nuestro esquema político es el que era (con ligeras adaptaciones) en 1978 y los ochenta. No ha pasado así en otros países de Europa.

Pero lo definitorio de este tiempo es que no sé si este inmovilismo político nuestro es bueno o es malo. La confusión nos explica. Hay días que siento que vamos en caída libre hacia el desastre. Sucede cuando me dejo llevar por la presión mediática que emanan los centros de poder. Pero cuando me alejo, entro al ‘paqui’ de la esquina, respiro en el parque, pido un café en la terraza de la plaza y me esfuerzo con mirar con mis propios ojos, sin lentes prestadas, encuentro que en la calle no hay ansia de catástrofe. Si hay algo medianamente general son ganas sobre todo de seguir viviendo con cierta tranquilidad, discutiendo en ocasiones y abrazándonos después.

El interminable Rafael Chirbes hablaba en sus diarios de sordidez y amargura al intentar entender este tiempo. Pero nada ha podido con estas ganas de seguir anhelando la vida como disfrute.

Queda partida por jugar. Quizá es un atrevimiento, pero ya digo que esa es mi tirada en esta partida de bolos, quizá distorsionada por un hastío personal de esta interminable pelea política, de tanta mampostería, escayola y papel pintado en la vida pública. Mucha decoración y poca arquitectura en busca del poder.