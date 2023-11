«Nuestra vida no es un mercado y la Patria no se vende». El lunes 23 de octubre me desperté con estas palabras nada más enchufar la radio. Quien las pronunciaba era argentino: se trataba de Sergio Massa, el candidato peronista que acababa de revolcar a Javier Milei, el candidato de la extrema derecha, ganando la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Estoy seguro de que los demás candidatos dijeron palabras parecidas. Y lo mismo sucede en los demás países hispánicos, en Francia, en Italia, en Alemania, en los EE. UU, en todo el mundo. Tranquilícense, no voy a hablar de política argentina. Como lingüista, lo que me interesa es el uso y la frecuencia de la palabra patria. Es muy probable que, en las próximas (o no tanto) elecciones españolas, el único candidato que la usará en abundancia será precisamente el de la extrema derecha. En boca de todos los demás patria sonaría raro, casi como una obscenidad o como una blasfemia, a no ser que el orador diga pàtria o aberria, pero eso es otra cosa, constituye un argumento válido tan aolo en su corralito.

No solo no quiero hablar de política argentina, tampoco (o casi) de política española. Lo que me propongo es reflexionar sobre el término patria. ¿Qué tiene de malo? No sabría decirles. lo que sí sé es que en la época de la II República lo empleaban continuamente todos los políticos, los de la CEDA como los de Acción Republicana, y que ahora no es así. Algo ha cambiado en nuestro imaginario colectivo, algo que el diccionario académico no refleja, pues la voz patria aparece sin la marca ‘anticuado’ como sigue: «Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos o afectivos». Es una buena definición, pero tiene el inconveniente de que dichos vínculos pueden cambiar o ser manipulados. Por eso la segunda acepción del diccionario vincula patria a algo más sólido, a la biología: «Lugar, ciudad o país en el que se ha nacido».

En cualquier caso es evidente que el término patria remite a una cultura patriarcal. Patria viene del latín pater y su horizonte de expectativas se circunscribe al imaginario masculino del padre. ¿Y por qué no al de la madre? Al fin y al cabo las personas se identifican por la madre, no por el padre, de cuya identidad nunca pueden estar seguras. Siempre me ha parecido extravagante la costumbre de denominar al personal por su primer apellido, el del padre; en ciertas culturas, como la anglosajona, tan moderna ella, las mujeres pierden además su apellido al casarse. Permítanme introducir un neologismo: matria. Políticamente nuestra matria vendría dada por la naturaleza, más que por la cultura. Es evidente que la península ibérica, cuyos recursos naturales se circunscriben a un mismo territorio clauso, constituye la matria de sesenta millones de personas. Cómo se articulen las patrias, es decir cómo se llevan los hermanos del mismo o de distinto padre, es cuestión discutible y, en el fondo, poco relevante.