La primera vez que llegué a Montpellier era de noche. Me esperaban en la estación el profesor Jean-François Carcelen y luego una cena con la gente que asistiría, en la Universidad Paul-Valery, a un congreso sobre la Transición política en España. No sé cuántos años han pasado desde entonces. Muchos. Seguramente demasiados.

Los sitios y la gente. Nada son los sitios si dentro no hay nadie. Lo escribía César Vallejo y había en la calle que baja de la iglesia de Saint-Roch una crepería que se convirtió en mi segunda casa. Ya no existe. En todas partes, las ausencias. ¿Dónde van a parar los sitios cuando desaparecen? Me gustan las crepes. A casi ninguno de los amigos le gustan. En París hay una calle, en Montparnasse, donde todo son creperías. Me la descubrió mi amigo italiano y magnífico escritor Roberto Ferrucci. Al final de esa calle situó Patrick Modiano un hotelito donde se reunían esos personajes extraños que habitan misteriosamente sus novelas.

He regresado a Montpellier muchas veces. Ya ni las cuento. Me gusta andar por las calles estrechas del centro histórico, subir por la rue de la Loge siempre a tope de turistas y después, rue Foch arriba, llegar a la explanada del Arco del Triunfo. Descender luego hacia el Jardin des Plantes y descubrir un poco más abajo la torre desde la que según dicen predicaba Nostradamus sus amenazas del apocalipsis. Pero seguramente es el barrio de Figuerolles el que más me seduce a la hora del paseo mañanero. El mestizaje. Los cruces de culturas. Ese mercado lleno de olores que te llenan de un aire nuevo a cada paso, entre voces extrañas y vidas que son al mismo tiempo muchas vidas y de muchos sitios diferentes. El contraste con el complejo Antigone, diseñado por Ricardo Bofill, que es como un decorado de películas de romanos cuando las producía en España Samuel Bronston. Y a la otra parte de las vías, buscando las traseras del Corum, recorrer las calles y placitas de Beaux-Arts. Sentir la magia de las terrazas cuando un músico, guitarra en mano y un equipo de sonido como el de un móvil, hace lo que puede para que la noche siga siendo un milagro.

En esta ciudad llevo años acabando las novelas que escribo. Lejos del centro. Una casita que da a un jardín abancalado, todo verde. Escribir en la más absoluta soledad es la mejor manera de que el trabajo casi responda a criterios estajanovistas. Escribir es escribir sin parar. A ver qué ha salido al final de un día inagotable. Cierras el ordenador y empiezas a preparar la cena en la pequeña cocina americana, y te sientas luego en la terraza sobre el jardín a ver pasar la gente con sus perros y unos jóvenes a cumplir con el rito en sombras de sus botes de cerveza. Es entonces cuando echas una mirada al interior de la casa, a la mesa del ordenador ya en silencio, y te preguntas con Pierre Michon cuando hablaba de Balzac: “¿De verdad era la literatura quien estaba ahí hace nada?”. Releo estos días a Pierre Michon, uno de los escritores que más admiro, apartado de la fanfarria literaria, metido en su mundo de vidas pequeñas, como las que siempre me gusta sacar en mis novelas.

Ahora regreso a Montpellier apenas unas horas, camino primero de Lyon y luego Albi, con la intención ya descartada por falta de tiempo de pasar por Grenoble y adentrarme en los pueblos del Ardèche que no conozco. Los libros me llevan a esos sitios. En Lyon hablaremos en la Universidad Jean Moulin de la corrupción en España y Francia. Por ahí andarán viejos y nuevos amigos, como Ximo Bosch y su enorme sabiduría en el ámbito de la buena justicia. ¿La hay mala?: pues claro que la hay. Yo hablaré de la corrupción económica, política y mediática de cuando el accidente del Metro y la visita del Papa a València en julio del año 2006. Si no seguimos contando lo que pasó acabará perdido aquel horror en los desagües pestilentes del olvido.

No es un viaje que me llene de alegría. No creo en las patrias. Pero si existe alguna es el sitio donde hay gente que te quiere y a la que quieres por encima del tiempo y las distancias. Esa patria, si existe, es la Val d’Aran, en esos Pirineos que anuncian ya las primeras nieves. Allí se me acaba de morir Pedro Álvarez, mi hermano del alma desde hace más de cincuenta años. Y en Bausén, su pequeño pueblo del Valle, hemos dejado, quienes tanto lo queríamos, un pedazo inmenso de vidas compartidas. Dicen las versiones románticas que el mejor viaje es ese cuyo itinerario nos recorre por dentro, no el que nosotros recorremos. No lo sé. Lo que sé es que en la cabeza llevo esta vez una tristeza que no da tregua, pero también la seguridad de que la ausencia no es nada cuando la llenamos con la feliz algarabía del recuerdo.

Ha pasado mucho tiempo, y muchos regresos, desde aquella primera llegada a Montpellier. Y como suele pasar con los sitios que has hecho tuyos después de tantos años, es como si fuera la primera vez. El tiovivo de la Place de la Comédie sigue dando vueltas, como el primer día. La vida…