La frase «fer de la necessitat virtut» pot esdevenir la dita de l’any en aquestes últimes setmanes de converses del PSOE amb els partits que van formar el que alguns des de la dreta han estat motejant com «govern Frankenstein», encara que el que primer va utilitzar el qualificatiu fou el desaparegut Rubalcaba en 2016 parlant d’un possible Govern de coalició entre PSOE i Podemos. Fa unes setmanes, el 5 de setembre, Puigdemont, en conferencia de premsa des de Brussel·les, es preguntava retoricament si els partits polítics espanyols podríen fer de la necessitat virtut. La resposta va tardar set setmanes en arribar, el passat dissabte davant el comitè federal del PSOE, Pedro Sánchez va dir als seus què calia fer de la necessitat virtut. Aquell pas endavant del líder socialista feia pensar que les converses amb Junts per aconseguir el vot favorable per investir Sánchez presidente del futur Govern anaven pel bon camí. Sánchez no s’hagués arriscat a parlar tan clarament de la possible amnistia en cas de no tenir molt avançades les converses amb els independentistes catalanas.

Dilluns passat es materialitzava la foto més esperada des del 23-J. El secretari d’organització del PSOE es reunia amb Puigdemont a la sala de visites del despatx que com eurodiputat té Puigdemont a Brussel·les, testimoni des de la paret una gran foto de les votacions del 1-O, i encara més simbolismes, aquell dia es complien sis anys de l’arribada a Brussel·les de Puigdemont, que aquest dilluns va passar de ser «el fugit» a ser tractat com president a la nota de premsa que el mateix PSOE va fer aquell dia. Fer de la necessitat virtut i passar a fer política és el que s’espera d’uns i altres. Durant quatre anys des de Junts han negat el pa i la sal al diàleg amb el Govern espanyol mentre veus d’aquest govern, i el mateix Sanchez, encara aquest estiu tractaven a Puigdemont de «profug» i aquest afirmava que mai compraria un cotxe de segona mà a Pedro Sánchez perquè no es fiaba d’ell. La necessitat i les caramboles aritmètiques els han dut al diàleg.

Allunyada des de fa dies Miriam Noguera dels focus mediàtics i desapareguda Laura Borràs des de fa setmanes de la vida política queda clar que el pes de les negociacions l’ha dut el mateix Puigdemont que tindrà que donar moltes explicacions si el pacte arriba a ser beneît i Sánchez torna a ser el llogater de Moncloa amb els vots de Junts. Els seus més acerrims seguidors, els «no surrender», sempre presents a les xarxes, el Consell per la República, creat i presidit per ell mateix on una minoría ha demanat que no es faça Sánchez president i l’ANC de Dolors Feliu, sempre actuant amb l’amenaça de crear un nou partit independentista, érem pocs i mal avinguts i va parir la iaia, no entendran res i demanaran explicacions. I em temo molt que no entendran que en politica cal fer de la necessitat virtut.

Pel contrari molts catalans no entendran, si ocurreix, que Puigdemont envie Espanya a unes noves eleccions que poden possibilitar l’aparició d’un govern amb presència de ministres de l’extrema dreta, molts votants no entendran que es llenci a les escombraries la possibilitat de amnistiar més de 3.000 represaliats pels fets de l’1-O, a més a més un govern de Feijóo i Abascal suposaria un retrocés en drets socials i llibertats. I l’independentisme en unes noves eleccions al gener ho pagaria molt car, molts dels seus vots, davant la por, aniran a parar al sac socialista, com va passar el 23.J

Els pactes deuen anar més enllà de la investidura, benvinguts al diàleg siguen tots els que vullguen dialogar oblidant que estan junts per necessitat. O tot anirà malament.