Setmanes enrere, en aquestes columnes s’explicava que l’Arxiu Fílmic de l’Institut Valencià de Cultura havia rescatat una nova còpia d’«El fava de Ramonet», la primera pel·lícula rodada en valencià, que s’estrenà el 9 de novembre de 1933 (demà en farà 90 anys); i que adaptava a la gran pantalla la peça teatral homònima escrita pels saineters Ismael Serneguet i Lluís Martí. «La qualitat fotogràfica i sonora del fragment nitrat recuperat és molt notable, la qual cosa obri la porta a possibles projectes de restauració», anunciava Levante-EMV. En el context de la Segona República, i superant tot tipus de prejudicis i entrebancs, «el dialecto de las chufas» –tal com, des de la meseta, havia sigut qualificat el nostre idioma– mirava d’avançar en la recuperació de l’espai públic amb el rodatge i projecció del «primer film hablado en valenciano, con cantos y bailes. Ambiente valenciano. Película llena de situtaciones cómicas en las que derrochan su ingenio los formidables actores Paco Fernández y Julio Espí».

Entre les crítiques cinematogràfiques que la premsa publicà l’endemà, en destaquen dues de ben desiguals. Un periòdic afirmava que el títol del film era «todo un poema»; i en lamentava «la deficiente sonoridad», «la pésima sincronización», «las fotografías desenfocadas y monótonas» i «los espontáneos que asoman la cabeza en la pantalla». En referència al contingut, remarcava que, «si es cierto que los personajes hablan valenciano, no menos cierto es que lo emplean muchas veces para decir chocarrerías del peor gusto». «Se podría perdonar que el argumento no tuviera interés», prosseguia, «si la película hubiera servido para presentar paisajes, monumentos, cosas pintorescas de Valencia». Però, en opinió de l’anònim periodista, no havia sigut així; i amb aquell cel·luloide «no solamente no se enaltece a Valencia, sinó que se la desprestigiará».

Tanmateix, un altre diari assegurava que «esta película no se puede juzgar con un criterio específicamente cinematográfico»: «sería destruida, por su debilidad, sin esfuerzo aún por el menos enterado»; ja que havia sigut rodada en «especiales condiciones de enorme inferioridad» respecte a la resta de films coetanis. I que, en conseqüència, «El fava de Ramonet» havia de ser considerada «con un criterio histórico». Tal com, per cert, s’ha confirmat recentment. Però, «el menos enterado» sempre és qui creu tindre més raó. I qui no es flagel·la... és perquè no vol.